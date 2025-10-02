بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان قبول استقالة 14 عضوا من أعضاء المجلس لعزمهم الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبل.

استقالة أحمد عبد الجواد من مجلس الشيوخ

وتصدر أسماء المستقيلين النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب.

أحمد عبد الجواد يستعد لقيادة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب

وتشير التوقعات إلى أن النائب أحمد عبد الجواد، سيكون على رأس المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبلة، ضمن القائمة الوطنية.

ومن المتوقع أيضا أن يتولى أحمد عبد الجواد، زعامة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المقبل، لاسيما وأن مستقبل وطن سيحصل على نصيب الأسد من المقاعد، ليكون خلفا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب حاليا الدكتور عبد الهادي القصبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات أيضا إلى أن عبد الهادي القصبي، سيكون من بين المعينين بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ المقبل.

دور أحمد عبد الجواد في اختيار مرشحي انتخابات مجلس النواب

ويتولى أحمد عبد الجواد في هذه المرحلة، مسئولية التنسيق واختيار الأسماء المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس النواب، ضمن مرشحي مستقبل وطن، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية.

ومن الجدير بالذكر، أنه في 15 سبتمبر من العام الماضي 2024 أي قبل نحو عام، انتخبت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، أمينًا عامًا للحزب، في حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب، ورئيس مجلس الشيوخ، لينطلق بعدها الحزب الحائز على الأغلبية في مرحلة جديدة من العمل السياسي عقب الفترة التي تولى فيها النائب أشرف رشاد، مهام منصب الأمين العام.

أحمد عبد الجواد يسير على خطى أحمد عز في الحزب الوطني

ومنذ ذلك الحين بدأ يبرز اسم النائب أحمد عبد الجواد، ليصبح بمثابة "مهندسا للعمليات" داخل الحزب الأكبر في مصر خلال المرحلة الراهنة، وذهب البعض لتشبيهه بالمهندس أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.

وأول احتكاك للنائب أحمد عبد الجواد، بالعمل السياسي، الذي جاء من عمله الشرطي برتبة عقيد في قطاع الأمن الوطني، عضويته في مجلس الشيوخ 2020 عن محافظة الشرقية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع شرق الدلتا، وظل في موقعه إلى أن بدأ اسمه يظهر على الساحة منذ 2023 قبل توليه منصب الأمين العام، حينما تولى منصب نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم.

أحمد عبد الجواد يبدأ عمله السياسي عضوا بمجلس الشيوخ عقبه عمله الشرطي

عبد الجواد الحاصل على ليسانس الحقوق وبكالوريوس علوم الشُرطة، ومن مواليد محافظة الشرقية، حصل على دبلوم في القانون العام، ومُحكِّم ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الدَّولىّ للوساطة والتَّحكيم، وتولى نائب رئيس مجلس إدارة قناة المحور الفضائيَّة، والتي يمتلكها رجل الأعمال، الدكتور محمد منظور، القيادي بحزب مستقبل وطن.

تحركات كبيرة داخل جميع محافظات مصر

انطلق أحمد عبد الجواد، في تحركات مكوكية بجميع محافظات مصر من خلال أمانات مستقبل وطن، والتي نظمت العديد من الفعاليات في إطار الدور المجتمعي، من خلال تقديم دعم لكل محافظة في القطاعات التعليمية والصحية، وغيرها من الأنشطة الخيرية.

وحرص أمناء مستقبل وطن في المحافظات المختلفة، على حفاوة الاستقبال بصورة كبيرة بحضور أحمد عبد الجواد، لاسيما وأن هذه الأنشطة كانت بتبرعات وجهود ذاتية، لقيادات الحزب في كل محافظة، وكانت ضمن التحركات لاختيار المرشحين لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

دعم الدور المجتمعي لمستقبل وطن في المحافظات

وأمام بزوغ نجمه وسيطرته على القرار في مستقبل وطن حرص قيادات وكوادر الحزب، على التقرب من عبد الجواد، أملا في نيل الثقة للتواجد داخل إحدى الغرفتين التشريعيتين مجلسي النواب أو الشيوخ، ونجحت تحركات الأمين العام للحزب في الحفاظ على حصته في انتخابات الشيوخ 2025.

وعلى الرغم من أن مستقبل وطن لم يحصل على الأغلبية في مجلس الشيوخ 2025، إلا أنه احتفظ بالعدد الأكبر من المقاعد سواء الفردية أو ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي ضمت 12 حزبا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دور أحمد عبد الجواد في إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ

استطاع عبد الجواد، أن يرسم ملامح القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي فازت في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو من قام بتحديد حصة كل حزب في القائمة، بالتوافق مع قيادات الأحزاب الأخرى.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمقاعد الفردية، والتي نجح مستقبل وطن في حسمها جميعا من الجولة الأولى، بالتوافق والتنسيق مع باقي الأحزاب السياسية الموجودة في القائمة الوطنية من أجل مصر.

ما قام به عبد الجواد، ويواصله أيضا استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبل، لم يختلف كثيرا عن الدور الذي كان يقوم به المهندس أحمد عز، آخر أمين تنظيم للحزب الوطني.

تصعيد رجال الأعمال في مستقبل وطن

يعتمد عبد الجواد في اختياراته على رجال الأعمال وأصحاب المال، لاسيما وأنهم من يقومون بتمويل الدور المجتمعي للحزب من أعمال خيرية تتمثل في تطوير مدارس وتوفير أجهزة ومعدات للمستشفيات وغيرها، وهو ما ظهر واضحا في اختيارات نواب مجلس الشيوخ 2025 عن حزب مستقبل وطن.

