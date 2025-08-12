الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مستقبل وطن يواصل استعداداته لخوض انتخابات النواب 2025

استعدادات مستقبل
استعدادات مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب

واصلت اللجنة المركزية المشكلة من قبل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، دراسة ترشيحات انتخابات مجلس النواب 2025، اجتماعاتها، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام.

استعدادات حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب 2025

وتضم اللجنة في عضويتها كل من، النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة.

استراتيجية حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب 2025

وجاء الاجتماع في سياق استعدادات مستقبل وطن النهائية، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجية الحزب، لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع، ودوره في الحياة السياسية.

ضوابط اختيار مرشحي مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب 2025

وخلال الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، أن اختيارات المرشحين، تخضع للمعايير الثابتة نفسها التي يتبناها الحزب، وأهمها الثقل الشعبي للمرشح، والسمعة الحسنة، والقدرة على أداء دوره التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

لقاءات مكثفة في المحافظات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

وأضاف الأمين العام ان الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات مكثفة بأمناء تنظيم المحافظات للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025.

