السبت 04 أكتوبر 2025
سياسة

انتهاء أول اجتماعات القائمة الوطنية استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبلة

اجتماع تنسيقي لقائمة
اجتماع تنسيقي لقائمة انتخابات مجلس النواب

انتهى قبل قليل اجتماع أحزاب القائمة الوطنية  بمقر حزب مستقبل وطن لبحث الترتيبات الخاصة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للسباق الانتخابي.

تفاصيل اجتماع مستقبل وطن بشأن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 


شهد حزب مستقبل وطن، توافد ممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية، لبحث ترتيبات تدشين القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ترتيبات انتخابات مجلس النواب 2025

واستقبل النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، ممثلي أحزاب “حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، العدل، المصري الديمقراطي، التجمع، المؤتمر، الحرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”. 

مشاورات تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 

وبدأت المشاورات بشأن تشكيل القائمة الوطنية، وتحديد حصة كل حزب سياسي من المقاعد، سواء القائمة أو الفردي.

 

وكشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن مستقبل وطن، يحتفظ بالنسبة الأكبر وليس الأغلبية البرلمانية، يليه من حيث عدد المقاعد حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، وتباعا باقي الأحزاب السياسية. 

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات القائمة الوطنية في الفترة المقبلة، بمقر عدد من الأحزاب السيـاسية الأخرى، للانتهاء من الاستعدادات بالتزامن مع فتح باب الترشح يوم الأربعاء المقبل. 
 

