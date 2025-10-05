مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر (صور)

شهد طريق شبرا بنها الحر، نطاق القليوبية حادثًا مروعًا، اليوم، إثر انقلاب ميكروباص؛ مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ووفاة شخص في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 10 أشخاص ووفاة شخص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

تلقت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية إخطارًا بالحادث، فانتقلت على الفور قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى قليوب العام لتلقي الإسعافات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

انقلاب ميكروباص بالطريق الحر القليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.