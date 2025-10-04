السبت 04 أكتوبر 2025
بمشاركة 1000 شاب وفتاة، رياضة القليوبية تنظم احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر

 نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تضمنت مسيرة شبابية شارك فيها أكثر من 1000 شاب وفتاة من مختلف مراكز الشباب والكيانات الشبابية وفرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع، بالإضافة إلى طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة بنها.

وشهد الفعاليات الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومديري الإدارات الفرعية.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى المديرية مرورًا بشارع فريد ندا وصولًا إلى ديوان عام المحافظة، وسط أجواء وطنية مبهجة تخللتها الأناشيد والأغاني الوطنية، فيما اختتمت العروض الفنية والاستعراضية التي قدمتها فرق الطلائع والجوالة والفرق الفنية، والتي عبرت عن روح الفخر والاعتزاز بالوطن.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم كامل من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بهدف تخليد ذكرى انتصارات أكتوبر وترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الشباب.
 

