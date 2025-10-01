طريقة عمل الناتشوز، أكلة ميكسيكية مميزة وسهلة التحضير

طريقة عمل الناتشوز، الناتشوز من أشهر الأطباق المكسيكية التي انتشرت حول العالم وأصبحت من الوجبات السريعة المفضلة للكثيرين، وذلك بفضل مذاقها المميز وسهولة تحضيرها وإمكانية تنويع الإضافات عليها لتناسب جميع الأذواق.

ويمكن تقديم الناتشوز كـ سناك خفيف بين الوجبات، أو كطبق جانبي في العزائم، أو حتى كوجبة رئيسية إذا أضيفت له مكونات مشبعة مثل اللحم أو الدجاج، وهو عبارة عن رقائق التورتيلا المغطاة بالجبن والفلفل الحار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الناتشوز.

مكونات عمل الناتشوز:

200 جرام من رقائق التورتيلا

كوب من الجبن الشيدر المبشور أو مزيج من الشيدر والمودزاريلا

نصف كوب صلصة سالسا حارة أو عادية

شرائح فلفل حار اختياري

طريقة عمل الناتشوز:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في صينية فرن واسعة، وزعي طبقة من رقائق التورتيلا.

أضيفي فوقها طبقة من الجبن المبشور بالتساوي.

كرري الطبقات “تورتيلا – جبن” حتى تنتهي الكمية.

ضعي الصينية في الفرن من 8 إلى 10 دقائق حتى يذوب الجبن تماما.

أخرجي الناتشوز وقدميه ساخنا مع صلصة السالسا أو الجواكامولي.

طريقة عمل ناتشوز باللحم المفروم

مكونات عمل الناتشوز باللحم المفروم:-

200 جرام من رقائق التورتيلا

250 جرام لحم مفروم

بصلة صغيرة مفرومة

فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زيت نباتي

كوب جبن مبشور

نصف كوب ذرة أو فاصوليا سوداء اختياري

صلصة طماطم أو سالسا

طريقة عمل الناتشوز باللحم المفروم:-

سخني الزيت في مقلاة وأضيفي البصل والثوم حتى يذبلا.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج، ثم تبليه بالكمون والبابريكا والملح والفلفل.

في صينية فرن، وزعي طبقة من التورتيلا، ثم أضيفي خليط اللحم، ورشي فوقه الجبن والذرة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن.

قدمي الناتشوز مع صلصة الطماطم أو الجواكامولي.

طريقة عمل الناتشوز بالدجاج:-

قطعي صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة وتبليها بالبهارات المكسيكية(كمون وبابريكا وكزبرة ناشفة وملح وفلفل.

اشويها أو اقليها حتى تنضج، ثم ضعيها على رقائق التورتيلا مع الجبن والفلفل الألوان.

اخبزي الناتشوز حتى يذوب الجبن وقدميه مع صوص الثوم أو صلصة الأفوكادو.

يمكن تقديم الناتشوز مع صلصة الجواكامولي المصنوعة من الأفوكادو المهروس مع عصير الليمون والملح والفلفل.

يفضل إضافة القشدة الحامضة فوق الناتشوز لتعطيه مذاق منعش.

لمحبي الحار، يمكن تزيينه بشرائح الهالبينو أو رشة فلفل حار مطحون.

لإضافة قيمة غذائية، يمكن إضافة الخضار مثل الطماطم المقطعة، الخيار، والفاصوليا.

فوائد الناتشوز عند الاعتدال فى تناوله

يمنح الجسم طاقة سريعة بفضل الكربوهيدرات الموجودة في رقائق التورتيلا.

يحتوي على بروتين عند إضافة اللحم أو الدجاج أو الفاصوليا.

الجبن يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين.

لكن يجب الانتباه إلى أن الناتشوز قد يكون عالي السعرات والدهون، لذا يفضل تناوله باعتدال أو استخدام بدائل صحية مثل خبز التورتيلا المشوي بدل المقلي، والجبن القليل الدسم.

