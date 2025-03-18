الثلاثاء 18 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل بيتزا التوست لسحور مميز

بيتزا التوست،فيتو
بيتزا التوست،فيتو

طريقة عمل بيتزا التوست، البيتزا من المعجنات اللذيذة التى لها شعبية على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار وتقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل بيتزا التوست، سهلة وبسيطة وفى شهر رمضان المبارك تعتبر مناسبة للسحور وسريعة التحضير، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل بيتزا التوست.

مكونات عمل بيتزا التوست:-

6 شرائح توست

1/2 كوب صلصة بيتزا

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 كوب فلفل رومي مقطع

1/2 كوب زيتون أسود أو أخضر مقطع

1/2 كوب طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1/2 كوب شرائح بيبروني أو دجاج مطبوخ (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل بيتزا التوست:-

  • سخّنى الفرن إلى 180 درجة مئوية.
  • ضعى شرائح التوست في صينية الفرن وادهنى كل شريحة بالقليل من زيت الزيتون.
  • وزّعي صلصة البيتزا بالتساوي على كل شريحة توست.
  • اضيفي الجبن الموزاريلا، ثم ضعى الفلفل، الزيتون، الطماطم، والبيبروني أو الدجاج فوقها.
  • رشي القليل من الزعتر المجفف لإضافة نكهة مميزة.
  • أدخلى الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يذوب الجبن ويصبح ذهبي اللون.
  • أخرجى البيتزا من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.
  • يمكنك إضافة أي مكونات أخرى حسب الرغبة مثل الفطر أو الذرة.
  • إذا كنت تحب الطعم الحار، أضيفي القليل من الفلفل الحار أو رشة شطة.
بيتزا التوست 
بيتزا التوست 

ولعمل البيتزا العادية

مكونات عمل البيتزا:-

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3/4 كوب ماء دافئ (قد تحتاج إلى تعديل الكمية حسب نوع الدقيق)

الصوص:

1 كوب صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة سكر

الحشوة:

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة (اختياري)

شرائح فطر (مشروم)

شرائح فلفل رومي

شرائح طماطم

زيتون أسود أو أخضر (اختياري)

لحمة مفرومة أو دجاج (اختياري)

طريقة عمل البيتزا:-

  • في وعاء، اخلطى الدقيق مع الخميرة، السكر، والملح.
  • أضيفي الزيت والماء الدافئ واخلطي جيدًا حتى تتشكل العجينة.
  • اعجنى العجينة لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.
  • غطِى الوعاء واترك العجينة تختمر لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
  • وفي مقلاة على نار متوسطة، سخنى زيت الزيتون.
  • أضيفي صلصة الطماطم، الزعتر، الملح، والسكر.
  • اتركى الصوص يغلي لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح كثيفًا ويختلط مع التوابل.
  • سخنى الفرن إلى 220 درجة مئوية.
  • افردى العجينة على سطح مستوي مغطى بالدقيق، بحيث تصبح بالسمك المطلوب.
  • ضعى العجينة في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت.
  • افردى الصوص على العجينة بشكل متساوٍ.
  • أضيفي الجبن المبشور أولًا، ثم أضيفي الخضار أو اللحوم حسب الرغبة.
  • ضعي شرائح الجبن الأخرى فوق الحشوة.
  • ضعي البيتزا في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى تصبح العجينة ذهبية اللون والجبن ذائبًا.
  • بعد إخراج البيتزا من الفرن، يمكنك تقطيعها وتقديمها مباشرة.
  • يمكنك أيضًا إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل الريحا طبن للحصول على نكهة إضافية.
  • وتتميز البيتزا بأنه يمكن تقديمها بحشوات مختلفة من اللحوم والخضروات والأجبان حسب الرغبة، حيث يمكن تقديمها بالدجاج أو اللحم المفروم أو البسطرمة أو السجق فهناك العديد من الاختيارات حسب الرغبة.
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