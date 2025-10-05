بيبو واخد على خاطره، شوبير يكشف مفاجأة عن استبعاد حسام غالي من قائمة الخطيب

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بـ انتخابات النادي الأهلي المقبلة، متوقعًا أن تشهد المنافسة حسمًا بالتزكية لصالح قائمة الكابتن محمود الخطيب.

وقال شوبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إن «هناك احتمالًا كبيرًا أن يكون مجلس إدارة الأهلي كاملًا بالتزكية، حتى المرشحين الأربعة الجدد، وهم شخصيات محترمة، لكن الدعم الجماهيري والإداري يبدو متجهًا بالكامل نحو قائمة الخطيب».

وأضاف:«قد نتفاجأ بتنازلات في الفترة المقبلة وتنتهي الأمور بالتزكية، وإن لم يحدث ذلك فستُجرى الانتخابات بشكل طبيعي، لكن الأغلب أنها ستتجه للحسم دون منافسة».

مدرب الأهلي الجديد.. أجنبي ولكن ليس قريبًا

تحدث شوبير عن ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، موضحًا أن الاستقرار على اسم المدرب ليس قريبًا بعد، مضيفًا:«النادي أنهى التزاماته بالمباريات الخمسة، وليس في عجلة من أمره.. هناك اتصالات جارية مع عدد من المدربين المرشحين، والمؤكد أن المدرب القادم سيكون أجنبيًا».

العلاقة بين الخطيب وحسام غالي

وعن موقف حسام غالي من انتخابات الأهلي، قال شوبير:«حسام من كباتن الأهلي وقدّم للنادي الكثير، لكنه ليس في قائمة الخطيب، والسبب أن الكيمياء بينهما ما ظبطتش، وممكن يكون الكابتن الخطيب واخد على خاطره من اللقاء الأخير اللي جمعه بحسام غالي».

شوبير: لست ضد جماهير الزمالك

واختتم شوبير حديثه بتوضيح موقفه من جماهير الزمالك، قائلًا:«عمري ما كنت ضد جمهور الزمالك، لكن في بعض الأوقات حصل سوء فهم واتقال كلام مش مظبوط، أنا كنت برد بس على الهجوم. في النهاية أنا أهلاوي وهفضل كده، بدافع عن النادي، ونجومه، وجمهوره، وإدارته».

