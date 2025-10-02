انتخابات الأهلي تشتعل مبكرًا.. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية وياسين منصور نائبًا.. رسائل خفية لحسام غالي.. وهذا سر استبعاد هشام مجدي

أعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

وتضم القائمة كل من: ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

الخطيب يتجاهل حسام غالي

وتجاهل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي توجيه الشكر إلى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، وذلك خلال توجيه الخطيب الشكر لأعضاء المجلس الذين لم تشملهم اختياراته في الانتخابات المقبلة.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية لكلٍّ من: الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية.

وتم تجاهل حسام غالي على خلفية تصريحات الأخير ضد رئيس النادي والتي أثارت أزمة كبيرة قبل ثلاثة أسابيع.

وشدد الخطيب على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع.

وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضائه وجماهيره. ‏ ‏

تعليق مهند مجدي بعد استبعاده من قائمة الخطيب

فيما علق الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على قرار عدم تواجده بقائمة محمود الخطيب التي تخوض انتخابات الأهلي القادمة.

وقال مهند مجدي: “كل الدعم لقائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات القادمة، قامات كبيرة تستكمل مسيرة الإنجازات، وكوادر جديدة لخدمة أعضاء وجماهير النادي، جيل يسلم جيلا ليستمر العطاء".

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب

وفوجئ جماهير النادي الأهلي بعدم تواجد المنتج الفنى هشام جمال في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي القادمة.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة، أن الخطيب فضل عدم تواجد هشام جمال في قائمتة الانتخابية، ولكن قد يتم الاستعانة به في إدارة بعض الملفات بداية من الدورة القادمة بالتعيين.

