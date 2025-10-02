الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

تجاهل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي توجيه الشكر إلى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي خلال توجيه الخطيب الشكر لأعضاء المجلس الذين لم تشملهم اختياراته في الانتخابات المقبلة.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية لكلٍّ من الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية وتم تجاهل حسام غالي على خلفية تصريحات الأخير ضد رئيس النادي والتي أثارت أزمة كبيرة قبل ثلاثة أسابيع.

وشدد على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع.

وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضائه وجماهيره. ‏ ‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.