الصحة تعلن ضوابط الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، القرار رقم 295 لسنة 2025، بشأن تنظيم ضوابط وإجراءات الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

القوانين المنظمة لرعاية المريض النفسي، والحقوق السياسية

وجاء في القرار – المنشور بالعدد 221 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أكتوبر 2025 – أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المنظمة لرعاية المريض النفسي، والحقوق السياسية، وتنظيم مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بإنشاء المجالس الطبية المتخصصة، وقرارات رئيس الجمهورية، وكتاب الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 866 بتاريخ 24 أغسطس 2025، فقد تقرر ما يلي

إجراءات الكشف الطبي على المرشحين

تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وذلك بمعرفة لجنة طبية متخصصة تُشكل من المجلس الطبي العام بكل محافظة.

تشمل إجراءات الكشف الطبي التأكد من عدم إصابة المرشح بأمراض ذهنية أو نفسية قد تؤثر على عمله النيابي، أو من تعاطي المخدرات والمسكرات.

يتعين على طالب الترشح التقدم بطلب توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (senators.mohp.gov.eg)، مع تسجيل بياناته كاملة واستيفاء النموذج المعد لهذا الغرض.

يلتزم طالب الترشح بالحضور في الموعد والمكان المحددين لإجراء الكشف، وإحضار بطاقة الرقم القومي، على أن يتم التأكد من شخصيته بالبصمة والصورة.

بعد الانتهاء من الفحوصات والتحاليل الطبية الأساسية والمتخصصة، تصدر اللجنة الطبية إفادة رسمية بنتيجة الكشف، تُسلم للمرشح خلال مدة أقصاها 72 ساعة من توقيع الكشف.



رسوم وإثبات الإجراءات

يلتزم طالب الترشح بسداد الرسوم المقررة نظير توقيع الكشف الطبي، على أن يرفق إيصال السداد عند تقديم الطلب.

يتم حفظ صورة من نتيجة الكشف بملف خاص لدى المجلس الطبي العام بالمحافظة، مع إرسال نسخة رسمية للمحكمة الابتدائية المختصة، لتسليمها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح.



حق التظلم

نص القرار على أحقية المرشح الذي لم يجتز الكشف الطبي بنجاح في التظلم من قرار اللجنة الطبية أمام لجنة طبية مختصة تُشكل بقرار من المجلس الطبي العام بكل محافظة.

يتم تقديم التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ استلام النتيجة، وتفصل فيه اللجنة خلال 24 ساعة أخرى، وبحد أقصى 72 ساعة قبل غلق باب الترشح.



التزامات الجهات الصحية

أوجب القرار على مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة، إرسال تقارير الكشف والنتائج النهائية إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة.

كما ألزم بأن يوقع التقارير النهائية اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الطبية، على أن يكون من بينهم مدير المجلس الطبي أو من ينوب عنه.



سريان القرار

أكد القرار أن هذه الإجراءات تسري على جميع طالبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من المقيمين بالخارج، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

كما نص على نشر القرار بالوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان سلامة المرشحين بدنيًا ونفسيا، والتأكد من قدرتهم على أداء مهامهم النيابية، بما يكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.

