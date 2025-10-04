نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى كفر سعد المركزي، ومستشفى فارسكور، ومركز طب أسرة السنانية، استكمالًا لجولته بمحافظة دمياط، ضمن جولة موسعة تشمل عددًا من محافظات الدلتا، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد مستشفى كفر سعد المركزي، حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل، للتأكد من توافر جميع الخدمات والمستلزمات.

كما تفقد أقسام الرعاية المركزة، والأقسام الداخلية، والحضّانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين على المستشفى

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير حرص على الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين على المستشفى، الذين أشادوا بمستوى الخدمات الطبية والمعاملة الجيدة التي يتلقونها، كما تفقد الصيدلية وتأكد من توافر كافة الأصناف الأساسية، بالإضافة إلى تفقد غرفة التعقيم، ومراجعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وكذلك المطبخ للوقوف على آلية إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية وضمان مطابقتها لاشتراطات السلامة الصحية.

وذكر المتحدث الرسمي أن مستشفى كفر سعد المركزي تبلغ طاقته الاستيعابية 210 أسرّة، منها 156 سريرًا داخليًا، و8 أسرّة حروق داخلية، و10 أسرّة رعاية متوسطة، و24 سرير رعاية مركزة، و12 حضّانة، و13 سرير استقبال، و34 سرير غسيل كلوي، و4 غرف عمليات.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير استكمل جولته بالمرور على مستشفى فارسكور المركزي، حيث تفقد المعمل ومركز الغسيل الكلوي، كما شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وغرفة الفرز، واطلع على معدلات التردد، فضلًا عن تفقد الصيدلية والتأكد من توافر الأدوية، وحرص على الاستماع إلى آراء المرضى بالمركز، الذين أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة، بينما وجه برفع كفاءة مبنى المستشفى.

وذكر «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد مشروع إنشاء مستشفى فارسكور لمتابعة التجهيزات والتطوير ومعدلات الإنجاز، بتكلفة إنشائية تقدر بنحو مليار جنيه، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آخر التطورات والتجهيزات، ووجه بمراجعة البرنامج الوظيفي للمشروع، لضمان توافقه مع معايير تقديم الخدمة الطبية المتكاملة.

وقال المتحدث الرسمي إن نائب الوزير استكمل جولته بالمرور على مركز طب أسرة السنانية، حيث اطلع على سجلات الحضور والانصراف، ووجه بالتحقيق مع المتغيبين دون إذن، وتفقد غرفة التعقيم للتأكد من اتباع إجراءات مكافحة العدوى، وتفقد عيادة الأسنان والمعمل والصيدلية، وتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، كما تفقد اللجنة الطبية بالمركز، ووجه بحل مشكلة أحد المرضى المترددين على اللجنة، حيث تم توفير سيارة إسعاف لنقله من اللجنة إلى المستشفى لاستكمال تلقي خدمته الطبية.

رافق نائب الوزير الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، والدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

