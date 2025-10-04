السبت 04 أكتوبر 2025
غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

نقابة أطباء الأسنان
نقابة أطباء الأسنان

وجه أكثر من 110 آلاف طبيب أسنان  نداء عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والمالية، طالبوا فيه بإعادة النظر في قرار إلغاء تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023، معتبرين أن تطبيق القرار بأثر رجعي يمثل ظلما وإخلالا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

الدولة منذ عقود ألزمت خريجي كليات طب الأسنان بالتكليف 

وأصدر أكثر من 110 آلاف طبيب أسنان بيانا يؤكدون فيه أنه:" ليس من المنطق ولا العدل ما يحدث تجاه أطباء الأسنان دفعة 2023، فالدولة منذ عقود ألزمت خريجي كليات طب الأسنان بالتكليف للعمل بوزارة الصحة، ومن يخالف ذلك يلزم بسداد غرامة مالية محددة. 

وبناء على هذا الالتزام، ضحى آلاف أولياء الأمور بمدخراتهم واستثمروا في تعليم أبنائهم بالكليات الخاصة المعتمدة من الدولة، على أمل الحصول على فرصة التكليف الحكومي في ظل محدودية فرص العمل بالقطاع الخاص وازدياد أعداد الخريجين.

وأضاف الأطباء في شكواهم أن قرار الإلغاء صدر بينما كان طلاب دفعة 2023 لا يزالون في عامهم الدراسي الأخير، وهو ما وصفوه بأنه "مفاجئ وغير منصف"، مؤكدين أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يطبق على الدفعات المستقبلية، لا على من التحقوا بالفعل بالكليات بناء على قواعد سارية وقتها. 

وطالب الأطباء بضرورة تأجيل تطبيق القرار ليشمل فقط من سيلتحق بكليات طب الأسنان بعد صدوره. 

كما طالب أطباء الأسنان تكليف جميع الخريجين المسجلين حتى تاريخ القرار، وعلى رأسهم دفعة 2023.

وزارة الصحة بغزة: وفاة طفلين نتيجة المجاعة وسوء التغذية

الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة في المنشآت الصحية

 
وطالبوا من الحكومة النظر بعين العدالة والإنصاف إلى أبنائها من أطباء الأسنان، حرصًا على مستقبلهم ومراعاة لحقوقهم التي تأسست على قوانين الدولة ذاتها.

