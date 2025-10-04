غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

وجه أكثر من 110 آلاف طبيب أسنان نداء عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والمالية، طالبوا فيه بإعادة النظر في قرار إلغاء تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023، معتبرين أن تطبيق القرار بأثر رجعي يمثل ظلما وإخلالا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

الدولة منذ عقود ألزمت خريجي كليات طب الأسنان بالتكليف

وأصدر أكثر من 110 آلاف طبيب أسنان بيانا يؤكدون فيه أنه:" ليس من المنطق ولا العدل ما يحدث تجاه أطباء الأسنان دفعة 2023، فالدولة منذ عقود ألزمت خريجي كليات طب الأسنان بالتكليف للعمل بوزارة الصحة، ومن يخالف ذلك يلزم بسداد غرامة مالية محددة.

وبناء على هذا الالتزام، ضحى آلاف أولياء الأمور بمدخراتهم واستثمروا في تعليم أبنائهم بالكليات الخاصة المعتمدة من الدولة، على أمل الحصول على فرصة التكليف الحكومي في ظل محدودية فرص العمل بالقطاع الخاص وازدياد أعداد الخريجين.

وأضاف الأطباء في شكواهم أن قرار الإلغاء صدر بينما كان طلاب دفعة 2023 لا يزالون في عامهم الدراسي الأخير، وهو ما وصفوه بأنه "مفاجئ وغير منصف"، مؤكدين أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يطبق على الدفعات المستقبلية، لا على من التحقوا بالفعل بالكليات بناء على قواعد سارية وقتها.

وطالب الأطباء بضرورة تأجيل تطبيق القرار ليشمل فقط من سيلتحق بكليات طب الأسنان بعد صدوره.

كما طالب أطباء الأسنان تكليف جميع الخريجين المسجلين حتى تاريخ القرار، وعلى رأسهم دفعة 2023.



وطالبوا من الحكومة النظر بعين العدالة والإنصاف إلى أبنائها من أطباء الأسنان، حرصًا على مستقبلهم ومراعاة لحقوقهم التي تأسست على قوانين الدولة ذاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.