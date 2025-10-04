السبت 04 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تعليق العمل بنقابة الأطباء من الأربعاء وحتى السبت المقبل استعدادا للانتخابات

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو
أعلنت النقابة العامة للأطباء  تعليق العمل بمقر النقابة العامة اعتبارًا من الأربعاء 8 أكتوبر 2025 وحتى السبت 11 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن يتم استئناف العمل اعتبارًا من الأحد 12 أكتوبر 2025.

سداد اشتراكات النقابة

 

كما تؤكد النقابة أن سداد اشتراكات النقابة يمكن أن يتم خلال هذه الفترة عن طريق خدمة فوري على كود رقم (765) دون توقف

كانت أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، عن القواعد الإرشادية للعملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، وتضمنت الآتي:

أولًا: الإجراءات المتبعة قبل عملية الاقتراع:

يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنقابة الفرعية بالآتى:
1 – التحقق من حضور أعضاء اللجنة: أعضاء الهيئة القضائية – أعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات بالنقابة – ثلاثة وكلاء عن المرشحين (فى حالة عدم حضور وكلاء عن المرشحين يتم اختيار اثنين من الناخبين، وفى حالة عدم موافقة أى ناخبين يتم استكمال إجراءات الانتخابات). 


2 – معاينة مركز الاقتراع للتحقق من استيفاء جميع التجهيزات المطلوبة كابينة اقتراع أو ساتر يدلى الأطباء بأصواتهم خلفه بصورة منفردة، حيث أن الإدلاء بالأصوات يجب أن يكون منفردًا وسريًا، ولا يجوز الإدلاء بأصوات بشكل جماعى أو علنى، منعًا لحدوث أى تأثير على الناخب.

 
3 – مراجعة واستلام المهمات والكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بعملية الاقتراع ( يتم فض الشمع الأحمر من الكراتين بحضور اللجنة وتواجد مندوب النقابة العامة ).


4 – معاينة صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها وسلامتها ثم غلقها، ولا يجوز فتحها إلا عند فرز الأصوات. 

نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية بدمياط

وزارة الصحة بغزة: وفاة طفلين نتيجة المجاعة وسوء التغذية


5 – التأكد من وجود عدد اثنان من الموظفين لكل صندوق انتخابى  أحدهما مسئول عن الكشوف الانتخابية والتأكد من شخصية الطبيب، والآخر مسئول عن عدد بطاقات التصويت التى يتم وضعها فى الصندوق الانتخابى.

