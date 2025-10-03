السبت 04 أكتوبر 2025
أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

الأرصاد: طقس خريفي معتدل غدًا نهارًا على معظم الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة  على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  السبت حيث يسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

