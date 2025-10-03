الجمعة 03 أكتوبر 2025
سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم /  ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من  2: 3 متر.

 

خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت حيث يسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

