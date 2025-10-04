السبت 04 أكتوبر 2025
جاكبو يحرز هدف التعادل لـ ليفربول في شباك تشيلسي

سجل كودي جاكبو هدف تعادل ليفربول في مرمى تشيلسي في الدقيقة 63 لتصبح النتيجة 1/1، في المباراة التي تجري على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول 

روبرت سانشيز - مالو جوستو - أتشيمبونج - بادياشيلي - كوكوريلا - ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - بيدرو نيتو - إنزو فرنانديز - أليخاندرو جارناتشو - بيدرو.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي 

 مامارداشفيلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز - كونور برادلي - دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - كودي جاكبو - محمد صلاح - ألكسندر إيزاك.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

