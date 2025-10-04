السبت 04 أكتوبر 2025
محمد صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ليفربول وتشيلسي،
ليفربول وتشيلسي، فيتو

أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول عن تشكيل الريدز لمواجهة مضيفه تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي 

تاريخ مواجهات ليفربول ضد تشيلسي 

والتقى ليفربول وتشيلسي في عدد 197 مباراة في جميع المسابقات نجح الريدز في الفوز بـ 86 مباراة مقابل الخسارة أمام البلوز في 65 مباراة، وحسم التعادل عدد 46 مباراة.

وسجل ليفربول عدد 318 هدفا فيما سجل تشيلسي في مرمي الريدز 286 هدفا، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات.

ليفربول تشيلسي آرني سلوت سلوت الدوري الانجليزي

