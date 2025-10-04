السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

آرسنال يفوز على وست هام 0/2 ويتصدر الدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

انتهت مباراة آرسنال ضد وست هام بنتيجة 0/2 للجانرز، في المباراة التي جرت، اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي آرسنال في شباك وست هام، ديكلان رايس في الدقيقة 38، بوكايو ساكا في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرفع آرسنال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال ضد وست هام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: إيبيريتشي إيزي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، لياندرو تروسارد

أرتيتا يخوض مباراته رقم 300 مع آرسنال

ويخوض المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، اليوم السبت، مباراته الـ300 على رأس القيادة الفنية لفريق آرسنال الإنجليزي، حيث يسعى إلى تجنب الهزيمة الثالثة تواليًا على ملعبه أمام وست هام بالدوري الممتاز.

ويسعى أرتيتا للحفاظ على آمال آرسنال في التتويج بلقب الدوري بعد تلقى صدمة في آخر موسمين على يد وست هام الذي فاز عليه في ملعب الإمارات في آخر مباراتين.

ارسنال ضد وست هام أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

