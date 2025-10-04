أيمن عاشور: مؤشرات التعليم أداة فعالة لتقييم الأداء وضمان جودة التعليم

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية مؤشرات وإحصاءات التعليم، لاسيما أنها تساهم في توفير بيانات دقيقة لتقييم الأداء، ووضع إستراتيجيات فعالة، وتخصيص الموارد، ورصد التقدم نحو الأهداف، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف، وتعزيز الشفافية، وضمان جودة التعليم العالي، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المجتمعية.

وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة ومعهد اليونسكو للإحصاء، ورشة العمل الوطنية للتدريب على بيانات ومؤشرات التعليم، تحت مظلة لجنة الهدف الرابع المعنية بالتعليم التابعة للجنة الوطنية.

ومن جهتها، نقلت الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية، وتمنياتهما لأعمال الورشة بالنجاح والتوفيق، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود الوطنية لتطوير مؤشرات التعليم وتقديم بيانات دقيقة للجهات الدولية، بما يساهم في رفع التصنيف الدولي لمصر في التعليم.

كما قدم الدكتور ماجد نجم، رئيس لجنة الهدف الرابع، إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورئيس جامعة حلوان السابق، عرضًا تقديميًا حول الجهود التي قامت بها اللجنة منذ إنشائها.

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات، من أبرزها استمرار دعم اليونسكو للجنة الهدف الرابع من خلال تدريبات وورش عمل دورية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية للجنة بهدف ضمان التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، وتحديث بيانات نقاط الاتصال الوطنية مع اليونسكو، فضلًا عن توفير اليونسكو الدعم الفني والتقني لمصر في استيفاء الاستبيانات الدولية الخاصة بمؤشرات التعليم.

وشارك في أعمال الورشة الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، والدكتورة منى هجرس مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صلاح الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجلس الأعلى للجامعات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الوزراء – مركز دعم اتخاذ القرار.

وجدير بالذكر أن لجنة الهدف الرابع المصرية تُعد من أبرز اللجان النوعية على المستويين العربي والأفريقي، وتحظى بإشادة واسعة من منظمة اليونسكو باعتبارها نموذجًا لالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد.

