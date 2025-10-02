الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي والدفاع الشعبي يكرمان أوائل خريجي الجامعات الحكومية

حفل تكريم أوائل الجامعات
حفل تكريم أوائل الجامعات الحكومية

 نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري احتفالية كبرى لتكريم أوائل خريجي الجامعات الحكومية المصرية، الذين شاركوا في احتفالات تخرج الكليات العسكرية.

شهد الاحتفالية كوكبة من القيادات على رأسهم: الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن أحمد، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات. الدكتور  عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة.ـ والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

 كما شارك في الحضور عدد من رؤساء الجامعات والسادة أولياء أمور الطلاب المكرمين.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار تعاون مستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقوات الدفاع الشعبي، حيث تتزامن مع تخرج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية. 

وتهدف إلى تعزيز الترابط والروح الوطنية بين المتفوقين في المجال الأكاديمي والعسكري، وتأكيد دور الشباب كقوة دافعة لمستقبل الوطن.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة المصرية للتميز والتفوق العلمي، مشيدًا بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم. ومن جانبه، أشار اللواء أركان حرب هشام حسني حسن أحمد إلى أن هذا اللقاء السنوي يرسخ مبدأ التكامل بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات التعليمية لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الطلاب الأوائل ومنحهم شهادات تقدير، في أجواء سادتها الفخر الوطني بالجهود المبذولة من أجل بناء مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الدفاع الشعبي الجامعات الحكومية أوائل خريجي الجامعات الحكومية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الكليات والمعاهد العسكرية المجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات: المنصورة والسادات تتصدران الفئة الذهبية بالأنشطة الطلابية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

مدبولي: تحريك أسعار الوقود قريبًا مع استمرار الدعم والعلاقة مع صندوق النقد "قرار وطني"

القبض على البلوجر منة أشرف بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع (فيديو)

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام ماجديبورج ويحل رابعا في مونديال الأندية

كسر مناخيره، معلم يضرب زميله بسبب عدد الحصص والتعليم تفتح تحقيقا

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads