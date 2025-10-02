التعليم العالي والدفاع الشعبي يكرمان أوائل خريجي الجامعات الحكومية

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري احتفالية كبرى لتكريم أوائل خريجي الجامعات الحكومية المصرية، الذين شاركوا في احتفالات تخرج الكليات العسكرية.

شهد الاحتفالية كوكبة من القيادات على رأسهم: الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن أحمد، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات. الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة.ـ والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

كما شارك في الحضور عدد من رؤساء الجامعات والسادة أولياء أمور الطلاب المكرمين.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار تعاون مستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقوات الدفاع الشعبي، حيث تتزامن مع تخرج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية.

وتهدف إلى تعزيز الترابط والروح الوطنية بين المتفوقين في المجال الأكاديمي والعسكري، وتأكيد دور الشباب كقوة دافعة لمستقبل الوطن.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة المصرية للتميز والتفوق العلمي، مشيدًا بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم. ومن جانبه، أشار اللواء أركان حرب هشام حسني حسن أحمد إلى أن هذا اللقاء السنوي يرسخ مبدأ التكامل بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات التعليمية لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الطلاب الأوائل ومنحهم شهادات تقدير، في أجواء سادتها الفخر الوطني بالجهود المبذولة من أجل بناء مصر.

