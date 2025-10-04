معهد بحوث الإلكترونيات يحصد جائزتين بارزتين في مجال الابتكار والتقنيات العميقة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الابتكار في البحث العلمي هو على قمة أولويات سياسة الوزارة البحثية، منوهًا بتعزيز جهود المراكز والجهات البحثية التابعة للوزارة وتعظيم دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققها في هذا السياق وتضيف قيمة جديدة لمسيرة الدولة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا الإطار، أعلن معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، حصد جائزتين بارزتين في مجال الابتكار والتقنيات العميقة، حيث حقق المعهد إنجازًا خلال فعاليات قمة ريادة الأعمال (DeepTech) التي عُقدت تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع شركة Edafa Venture Capital، وذلك بفوز مشروع Palm Shield بالمركز الثاني بعد منافسة مع أربعين مشروعًا في المراحل الأولى وعشرة مشروعات في المرحلة النهائية، بقيادة كل من الدكتور خالد فوزي والدكتورة أسماء فرحات من معهد بحوث الإلكترونيات.

كما واصل المعهد نجاحاته في مسابقة DeepTech Venture Studio التي نظمتها شركة Aria Venture يوم 13 سبتمبر بمشاركة 180 مشروعًا، حيث تمكن مشروع بطاريات الليثيوم صديقة البيئة، بقيادة الدكتور عبد الحميد محمد والدكتور محمد الشامي والمهندس محمد المحمدي، من الفوز بالمركز الثاني بعد وصوله إلى المرحلة النهائية التي ضمت عشرة مشروعات من أصل 18 مشروعًا في التصفيات قبل النهائية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين محرم، حرص المعهد على المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المستدامة، حيث يأتي في سياق ترسيخ مكانته كجهة بحثية رائدة على المستوى المحلي والدولي، وإبراز كفاءة كوادره البحثية.

وأوضحت الدكتورة شيرين محرم أن تلك الجوائز تعكس حجم الجهد المبذول من الباحثين والعلماء الشباب، مشددة على التزام المعهد بدعمهم وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في إطلاق طاقاتهم وقدراتهم بما يضمن استمرار ريادته العلمية والبحثية، مشيرة إلى حرص المعهد على ترسيخ مكانته كمركز متميز للبحث والتطوير والابتكار، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي متطور يسهم في تحقيق تطلعات مصر نحو مستقبل أكثر استدامة.

تجدر الإشارة إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات، تمكن من حصد العديد من الجوائز خلال السنوات الأخيرة، من بينها الفوز بالمركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، وحصد المركز الأول على مستوى المراكز والمعاهد البحثية في مسابقة MOSAIC لأفضل المراكز البحثية المصرية في مجال الابتكار والتعاون مع الصناعة، إلى جانب الفوز بالمركز الأول في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة القاهرة، فضلًا عن الحصول على الفوز بأربع جوائز في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، وجائزة أفضل مقالة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالات بكلية الدفاع الجوي، وجائزة أفضل موقع إلكتروني على مستوى المعاهد والمراكز البحثية، وكذلك جائزة ملتقى الابتكار خلال فعاليات Cairo ICT 2023.

