السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يحصد جائزتين بارزتين في مجال الابتكار والتقنيات العميقة

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

 أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الابتكار في البحث العلمي هو على قمة أولويات سياسة الوزارة البحثية، منوهًا بتعزيز جهود المراكز والجهات البحثية التابعة للوزارة وتعظيم دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققها في هذا السياق وتضيف قيمة جديدة لمسيرة الدولة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا الإطار، أعلن معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، حصد جائزتين بارزتين في مجال الابتكار والتقنيات العميقة، حيث حقق المعهد إنجازًا خلال فعاليات قمة ريادة الأعمال (DeepTech) التي عُقدت تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع شركة Edafa Venture Capital، وذلك بفوز مشروع Palm Shield بالمركز الثاني بعد منافسة مع أربعين مشروعًا في المراحل الأولى وعشرة مشروعات في المرحلة النهائية، بقيادة كل من الدكتور خالد فوزي والدكتورة أسماء فرحات من معهد بحوث الإلكترونيات.

 

 كما واصل المعهد نجاحاته في مسابقة DeepTech Venture Studio التي نظمتها شركة Aria Venture يوم 13 سبتمبر بمشاركة 180 مشروعًا، حيث تمكن مشروع بطاريات الليثيوم صديقة البيئة، بقيادة الدكتور عبد الحميد محمد والدكتور محمد الشامي والمهندس محمد المحمدي، من الفوز بالمركز الثاني بعد وصوله إلى المرحلة النهائية التي ضمت عشرة مشروعات من أصل 18 مشروعًا في التصفيات قبل النهائية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين محرم، حرص المعهد على المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المستدامة، حيث يأتي في سياق ترسيخ مكانته كجهة بحثية رائدة على المستوى المحلي والدولي، وإبراز كفاءة كوادره البحثية.

وأوضحت الدكتورة شيرين محرم أن تلك الجوائز تعكس حجم الجهد المبذول من الباحثين والعلماء الشباب، مشددة على التزام المعهد بدعمهم وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في إطلاق طاقاتهم وقدراتهم بما يضمن استمرار ريادته العلمية والبحثية، مشيرة إلى حرص المعهد على ترسيخ مكانته كمركز متميز للبحث والتطوير والابتكار، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي متطور يسهم في تحقيق تطلعات مصر نحو مستقبل أكثر استدامة.

تجدر الإشارة إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات، تمكن من حصد العديد من الجوائز خلال السنوات الأخيرة، من بينها الفوز بالمركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، وحصد المركز الأول على مستوى المراكز والمعاهد البحثية في مسابقة MOSAIC لأفضل المراكز البحثية المصرية في مجال الابتكار والتعاون مع الصناعة، إلى جانب الفوز بالمركز الأول في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة القاهرة، فضلًا عن الحصول على الفوز بأربع جوائز في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، وجائزة أفضل مقالة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالات بكلية الدفاع الجوي، وجائزة أفضل موقع إلكتروني على مستوى المعاهد والمراكز البحثية، وكذلك جائزة ملتقى الابتكار خلال فعاليات Cairo ICT 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار وريادة الأعمال البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي التنمية المستدامة

مواد متعلقة

أيمن عاشور: مؤشرات التعليم أداة فعالة لتقييم الأداء وضمان جودة التعليم

التعليم العالي: تنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه

مزايا يحصل عليها المسافر من إنهاء الإجراءات عبر الإنترنت

تربية نوعية عين شمس تنظم المؤتمر العلمي الرابع لقسم التربية الفنية

وزير الطيران: نولي اهتمامًا كبيرًا بتدعيم العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية

معهد تيودور بلهارس ينظم أسبوعًا علميًا في مناظير الموجات فوق الصوتية

وزير الطيران يلتقي رئيس قطاع النقل الجوي بمنظمة الإيكاو

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

الأكثر قراءة

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

14 محافظة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق على انضمام رافائيل كوهين للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات النواب 8 أكتوبر

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads