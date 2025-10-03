تربية نوعية عين شمس تنظم المؤتمر العلمي الرابع لقسم التربية الفنية

أقام قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس مؤتمره العلمي الرابع بعنوان "التميز في مجال التربية الفنية في ضوء معايير الجودة الشاملة" تحديات الحاضر ورؤى المستقبل، برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أسامة السيد مصطفي عميد الكلية.

بدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح أسامة السيد عميد الكلية عدد من المعارض الفنية المقامة للقسم بقاعة "أون للفنون"، والتي ضمت عشر معارض حملت العناوين التالية: "الفن السابع الخيالي"، "تحولات الظل"، "تراتيل"، "بالته وفرشاة"، "خفايا الوجوه"، "عزف الحروف"، "سيمفونية الباركتري"، "أطياف منفصلة"، "معرض طباعة"، و"معرض أشغال المعادن".

أكدت نهى مصطفى عبد العزيز، رئيس قسم التربية الفنية ورئيس المؤتمر على أهمية دور القسم في خدمة الكلية والمجتمع الخارجي.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز إنجازات ومسيرة القسم خلال فترة رئاستها.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر أيضًا تكريم لإدارة الكلية الحالية والسابقة، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ومنظمي المؤتمر، والطلاب المتميزين أكاديميا وفنيًا. واختُتمت الفعاليات بفقرة غنائية لأحد خريجي القسم.

