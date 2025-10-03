الجمعة 03 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير الطيران: نولي اهتمامًا كبيرًا بتدعيم العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا مع أزوسينا زيلايا، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC)، وجايمي بيندر، السكرتير العام للمفوضية، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني؛ وريم عرابي ممثل مصر المناوب لدى المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار نشاطه المكثف خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وتناول الاجتماع، أهمية توحيد المواقف داخل الإيكاو بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها رفع معايير السلامة والأمن الجوي، ودعم التحول الرقمي في صناعة النقل الجوي.

كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية لتولي إحدى الدول الأعضاء رئاسة المفوضية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن تقديره لمساندة دول أمريكا اللاتينية لترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات بين الجانبين وحرصهما على تطوير صناعة النقل الجوي عالميًا، وأوضح الحفنى أن الدولة المصرية تسعى إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الشراكة مع مفوضية «LACAC» تمثل ركيزة للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منظومة الطيران الدولي، بما يسهم في دعم استدامة قطاع النقل الجوي وتعزيز موقعها كطرف رئيسي في المنظومة الدولية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة التشاور مع المفوضية وتنسيق المواقف داخل الإيكاو بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز المكانة الدولية للدولة المصرية. 

ومن جانبها، أكدت أزوسينا زيلايا اعتزاز المفوضية بعلاقاتها مع الدولة المصرية، مشيرة إلى أنها شريك أساسي في الجهود الرامية إلى توحيد المواقف داخل الإيكاو وتعزيز صناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، وأضافت زيلايا أن المفوضية حريصة على تطوير التعاون في مجالات السلامة والأمن الجوي والتحول الرقمي وبناء القدرات. 

