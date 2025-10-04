14 محافظة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

انتخابات البرلمان

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، أن الدعاية الانتخابية لتلك المرحلة ستبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، على أن يكون الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كلمة إلى الأحزاب السياسية قائلا إن معايير الانتخابات لا تُقاس بالأغلبية العددية، بل بالفعالية والتأثير، داعيًا الناخبين إلى اختيار صُنّاع المستقبل لا شاغلي المقاعد، وجعل الكفاءة والنزاهة المعيار الأول قبل الانتماء الحزبي.

ترشح المواطنين لانتخابات مجلس النواب

وأكد بدوي أن المرشح الجيد هو من يخدم وطنه أولًا، ويمتلك القدرة على العمل والتنفيذ، مشيرًا إلى أن المقعد النيابي أمانة، والاختيار مسئولية، وأن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا، فلا يمنح صوته إلا لمن يرى فيه الجدية والنزاهة، بعيدًا عن الشعارات.

وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومدونة السلوك الانتخابي التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعبّر عن عراقة الحياة النيابية في مصر، ووفقًا لأحكام الدستور والقانون.

