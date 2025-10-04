السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

14 محافظة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. 

انتخابات البرلمان

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، أن الدعاية الانتخابية لتلك المرحلة ستبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، على أن يكون الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر.   

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كلمة إلى الأحزاب السياسية قائلا إن معايير الانتخابات لا تُقاس بالأغلبية العددية، بل بالفعالية والتأثير، داعيًا الناخبين إلى اختيار صُنّاع المستقبل لا شاغلي المقاعد، وجعل الكفاءة والنزاهة المعيار الأول قبل الانتماء الحزبي.  

ترشح المواطنين لانتخابات مجلس النواب

وأكد بدوي أن المرشح الجيد هو من يخدم وطنه أولًا، ويمتلك القدرة على العمل والتنفيذ، مشيرًا إلى أن المقعد النيابي أمانة، والاختيار مسئولية، وأن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا، فلا يمنح صوته إلا لمن يرى فيه الجدية والنزاهة، بعيدًا عن الشعارات.

وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومدونة السلوك الانتخابي التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعبّر عن عراقة الحياة النيابية في مصر، ووفقًا لأحكام الدستور والقانون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب غدا

السكر المر.. عمال المصانع التابعة لـ«التموين» يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية.. يناشدون الرئيس التدخل.. ضم العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور «أبرز المطالب».. والوزارة ترد

ننشر أسماء الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1% نسبة المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو وصور)

الهيئة الوطنية تكشف أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا بانتخابات مجلس الشيوخ

حازم بدوي: نسب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ جيدة والشكاوى محدودة

لحظة بلحظة.. فرز وحصر الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (بث مباشر)

متى نشهد التصويت الإلكتروني في الانتخابات؟ رئيس الهيئة الوطنية يرد

الأكثر قراءة

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

14 محافظة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق على انضمام رافائيل كوهين للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات النواب 8 أكتوبر

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads