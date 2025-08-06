الهيئة الوطنية تكشف أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا بانتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ العملية الانتخابية لـمجلس الشيوخ 2025 قد تمت بنجاح، مشيرًا إلى أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها في الصباح الباكر يوم 5 أغسطس، واستقبلت رؤساء الهيئات القضائية الناخبين في أجواء منظمة.

كثافات عالية في لجان انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف بنداري، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إكسترا نيوز، أن بعض اللجان شهدت كثافات عالية، مما تطلّب إعادة توزيع أوراق الاقتراع بعد نفادها، خاصة في الدوائر التي تمثل مسقط رأس المرشحين.

محافظات شهدت إقبالا كثيفا في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

وتابع، أنّ أبرز المحافظات التي شهدت إقبالًا كثيفًا في بعض لجانها كانت القاهرة والجيزة وأسيوط والبحر الأحمر وقنا والوادي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، موضحًا، أن المشهد الانتخابي بعث برسالة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي تؤكد التزام الشعب المصري بمسؤولياته الوطنية.

وأكد بنداري استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالهيئة حتى الانتهاء من عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، ثم نقل النتائج إلى اللجان العامة لرصد الحصر العددي لكل مرشح، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية، لافتًا، إلى أن بعض اللجان لا تزال في طريقها إلى اللجان العامة بسبب بُعد المسافة الجغرافية.

الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

وتُجرى عملية الحصر العددي وفقًا لضوابط دقيقة وإجراءات منظمة تضمن الشفافية والنزاهة، حيث يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويًا، وحصر الأصوات الصحيحة والباطلة، وتحديد النتائج الأولية لكل مرشح وقائمة.

وتُجرى حاليا عملية الحصر العددي للأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وذلك فور غلق صناديق الاقتراع بـانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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