الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب غدا

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، اجتماعًا هاما غدا السبت، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا موسعا في تمام الثانية ظهرًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، تعلن خلاله الهيئة الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات، وسط حضور موسع لممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والعالمية، لتغطية فعاليات المؤتمر ونقل تفاصيله للرأي العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بضمان الشفافية وتيسير مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية تحت شعار: "شارك.. صوتك هيوصل".

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، المقرر انطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، حيث يعكف مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي على متابعة تنفيذ الخطة الشاملة التي أعدها الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الجوانب التنظيمية واللوجستية للعملية الانتخابية.

وعقد المجلس عدة اجتماعات لمناقشة التقرير النهائي حول جاهزية المقرات الانتخابية وتوزيع اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى خطط تأمين العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شمل الاستعدادات الإجراءات الخاصة بتدريب القضاة وأعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات، وتوفير صناديق الاقتراع والأدوات اللازمة لعملية التصويت والفرز.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستكثف حملات التوعية للناخبين عبر الموقع الرسمي للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح حقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

كما شددت على تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية أن انتخابات مجلس النواب ستجري تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بما يعكس حرص الدولة على صون الإرادة الشعبية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.

وتعد انتخابات مجلس النواب المقبلة محطة مهمة في استكمال مؤسسات الدولة التشريعية، بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، حيث يلعب المجلس دورًا محوريًا في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.