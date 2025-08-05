متى نشهد التصويت الإلكتروني في الانتخابات؟ رئيس الهيئة الوطنية يرد

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإعداد الجيد والتنظيم المحكم ومواكبة التطور الرقمي، ساهمت جميعها في تسهيل عملية التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تشهد إقبالًا ملحوظًا أمام لجان الاقتراع بمختلف المحافظات.

إعلان الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ

وقال بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إن اللجان الفرعية ستستمر في استقبال الناخبين حتى آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، مؤكدًا أن رؤساء اللجان الفرعية سيقومون عقب انتهاء التصويت بإعلان الحصر العددي للأصوات داخل كل لجنة، ثم نقل صناديق الاقتراع إلى اللجان العامة تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية الثلاثاء المقبل.

شرط فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي القائمة الوحيدة التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ، يتعين عليها الحصول على نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين حتى تُعلن فوزها رسميًا. وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة، سيُعاد فتح باب الترشح من جديد.

مستقبل التصويت الإلكتروني في الانتخابات

كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى التصويت الإلكتروني في المستقبل القريب، عقب استكمال البنية التحتية التكنولوجية، ونشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين.

وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وذلك فور غلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

خطوات فرز الصناديق



يبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء بفرزها، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المطابقة لمحضر الإجراءات رقم 8 ش.

يتم فتح الأقفال البلاستيكية لكل صندوق على حدة، ثم تُفرغ محتويات الصندوق على الطاولة أمام الحضور.

تُعرض الصناديق بعد تفريغها لإثبات خلوها تمامًا من أي أوراق.

تُفرد بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى على ظهرها، ويتم التأكد من وجود ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة.

تُقسم البطاقات إلى مجموعتين: الأولى للأصوات الباطلة، والثانية للأصوات الصحيحة.

يتم حصر الأصوات الباطلة والصحيحة ويُثبت عددها في محضر إجراءات الفرز.

الحالات التي تعتبر فيها بطاقة التصويت باطلة تشمل:



استخدام قلم رصاص في التأشير

ترك البطاقة خالية دون تحديد اختيار

التصويت بعدد أقل أو أكثر من العدد المقرر

التوقيع أو وضع علامة تدل على هوية الناخب

التصويت على غير البطاقة المُعتمدة من اللجنة

في نظام القوائم: التأشير على خانتي انتخاب القائمة وعدم انتخابها معًا

وتوضع بطاقات نظام الفردي بعد فرزها في الحافظة البلاستيكية الخاصة، وتُغلق داخل الحقيبة الزرقاء بعد التحقق من بياناتها وإثبات رقم القفل بمحضر رقم 11 ش، مع اتباع نفس الخطوات لبطاقات نظام القوائم.

يوضع كشف الناخبين نموذج 1 ش داخل الحافظة البلاستيكية ذات القفل المتحرك، والتأكد من سلامة صفحاته، ثم يوضع في الحقيبة الزرقاء أيضًا.

تُجمع المستندات الآتية داخل حافظة بلاستيكية مخصصة:

محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 8 ش

محضر الغلق نموذج 9 ش

محضر الفتح لليوم الثاني نموذج 10 ش

محضر الفرز لكل من النظام الفردي والقوائم نموذج 11 ش

كشف الحصر العددي للأصوات نموذج 12 ش فردي وقوائم

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