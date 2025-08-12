الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1% نسبة المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو وصور)

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث أدلى ما يقرب من 11 مليونًا و650 ألفًا و882 ناخبًا بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%.

وأوضح بدوي أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 11 مليون صوت بنسبة 95% من إجمالي الحضور، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 516 ألفًا و818 صوتًا بنسبة 4.36%.

كما أعلن رئيس الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، بعد حصولها على نسبة تزيد عن 95% من أصوات الناخبين في جميع الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وفق القواعد المنظمة لهذا النظام.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشباب شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ، وكانوا في صدارة المشهد الانتخابي، مشيدًا بروح المسئولية التي تحلّى بها جميع المشاركين، من ناخبين ومرشحين وأحزاب سياسية وأعضاء الهيئات القضائية، إضافة إلى المتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وأشار بدوي إلى أن الجميع التزم بالدستور والقانون والقواعد التي وضعتها الهيئة، ما أسهم في خروج العملية الانتخابية بصورة نزيهة تعكس إرادة الناخبين، موجهًا التحية لكل ناخب أدلى بصوته رغم قسوة الطقس، وللمصريين في الخارج الذين تكبدوا مشقة السفر للمشاركة في الاقتراع.

كما وجّه رئيس الهيئة تحية تقدير خاصة للقاضية داليا ممدوح حسن يوسف راضي، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية ورئيسة اللجنة الفرعية بطنطا، التي تعرضت لسقوط مروحة عليها أثناء العمل وأصرت على استكمال مهامها، وكذلك للقاضية ميادة السعيد، المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة ورئيسة اللجنة الفرعية رقم 42 بالمحلة الكبرى، والتي أصيبت بجرح في عينها تسبب في إصابة بقرنية العين، لكنها واصلت أداء واجبها الوطني حتى تسليم أوراق الانتخاب، بالإضافة إلى القاضي محمد عبد المنعم عمارة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تلقى خبر وفاة والده ولم يغادر اللجنة حتى وجود قاض بديل لاستكمال العمل.

