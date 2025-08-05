حازم بدوي: نسب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ جيدة والشكاوى محدودة

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تابعت على مدار الساعة سير العملية الانتخابية لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الثاني داخل مصر، من خلال غرفة العمليات المركزية في مقر الهيئة، والتي كانت على اتصال مباشر بالصوت والصورة مع جميع اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.



شكاوي انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة "المحور"، أن الهيئة تلقت بالفعل بعض الشكاوى من مرشحين ومواطنين، وتم التعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن جميع الشكاوى كانت محدودة ولم تؤثر بأي شكل على سير التصويت، مشددًا على أن العملية الانتخابية تجرى في أجواء من الانتظام والانضباط والالتزام بالإجراءات القانونية.

نسب الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ



وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن نسبة الإقبال على التصويت كانت جيدة مقارنة بـانتخابات مجلس الشيوخ السابقة، موضحًا أن هناك إصرارًا شعبيًا على المشاركة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في الحياة النيابية.

وبيّن بدوي أن رئيس اللجنة يعلن الحصر العددي للأصوات داخل اللجنة الفرعية، ثم تُرفع النتائج إلى اللجنة العامة التي تقوم بتجميع النتائج النهائية على مستوى الدائرة، قبل أن تُرسل جميع أوراق العملية الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتولى إعلان النتائج الرسمية النهائية في الموعد المحدد.

وأكد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على ضمان نزاهة كل خطوة في العملية الانتخابية، مشيدًا بدور القضاة المشرفين على اللجان، وقوات التأمين، ووسائل الإعلام، وكل الأطراف المشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وبدأت اللجان الفرعية مع إسدال الستار على عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمختلف المحافظات مباشرة أعمال فرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور أمناء اللجان ومندوبي المرشحين وممثلي القوائم، ويقدم موقع “فيتو” خدمة البث المباشرة لعملية عملية الحصر العددي للأصوات.

الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

وتُجرى عملية الحصر العددي وفقًا لضوابط دقيقة وإجراءات منظمة تضمن الشفافية والنزاهة، حيث يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويًا، وحصر الأصوات الصحيحة والباطلة، وتحديد النتائج الأولية لكل مرشح وقائمة.

وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وذلك فور غلق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

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