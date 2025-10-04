جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض "تراثنا " للحرف اليدوية والتراثية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مشاركة الجامعة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4 -11 أكتوبر الجارى.

وقال "الجيزاوي" إنه يتم المشاركة في معرض تراثنا من خلال الأعمال لطلاب كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مشاريع الطلاب في مجال الحرف اليدوية والتراثية لأهميتها الاقتصادية والثقافية وذلك فى إطار الترويج لهذه الفنون العريقة وتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن معرض تراثنا للحرف اليدوية يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين ونافذة لطلاب الجامعة لعرض منتجات مشاريعهم المختلفة.

