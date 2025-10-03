الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الكروس فيت

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات المصريه طالبات تمارين القوة والتحمل - كروس فيت - ببورسعيد والذى نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطالبة ميار حسن بكلية علوم الرياضة على تميزها وأدائها المشرف خلال فعاليات البطولة، والذي أهلها للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

وأكد الجيزاوى، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة

رئيس جامعة بنها: المجتمع الأكاديمي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب انضباطا والتزاما

رئيس جامعة بنها: تحويل أفكار الطلاب إلى مشاريع عمل خارج الصندوق

مناقشة "العنف الإلكتروني والأمن السيبراني" في ندوة بجامعة بنها

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads