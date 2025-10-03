جامعة بنها تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الكروس فيت

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات المصريه طالبات تمارين القوة والتحمل - كروس فيت - ببورسعيد والذى نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطالبة ميار حسن بكلية علوم الرياضة على تميزها وأدائها المشرف خلال فعاليات البطولة، والذي أهلها للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

وأكد الجيزاوى، أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.

