الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها: المجتمع الأكاديمي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب انضباطا والتزاما

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،فيتو

تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تقريرا عن الدعاوى التأديبية التي فصلت فيها مجالس التأديب داخل الجامعة للعام الجامعي 2024 /2025.

مجلس التأديب بجامعة بنها يتخذ 9 قرارات ضد أعضاء هيئة التدريس 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن ما ورد بالتقرير يعكس التزام جامعة بنها بتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، والتي تعد من الركائز الأساسية للحكم الرشيد والتنمية المستدامة، حيث توفر بيئة تسمح بتداول المعلومات، وضمان تطبيق القوانين واللوائح على جميع منتسبي جامعة بنها دون تمييز.

وكشف التقرير عن أن مجالس التأديب بجامعة بنها نظرت خلال العام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ في (1365) دعوى تأديبية، حيث بلغت الدعاوى التأديبية التي تم تداولها أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس عدد (17) دعوى تأديبية، وحكم بالإدانة في (9) دعاوى، بينما حكم بالبراءة في دعوى واحدة، وما تزال (7) دعاوى قيد التداول. 

وقد تنوعت الجزاءات الصادرة بأحكام الإدانة ما بين التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة، أما فيما يخص الدعاوى التأديبية التي تم تداولها أمام مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فقد بلغت عدد (35) دعوى تأديبية، حكم بالإدانة في (21) دعوى، بينما حكم بالبراءة في (2) دعوى، وما تزال (12) دعوى قيد التداول، وتنوعت الجزاءات الصادرة بأحكام الإدانة بين الإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة.

وأوضح التقرير أن القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الابتدائي خلال العام الجامعي 2024/ 2025 بلغت عدد (750) قرار بالإدانة، بينما أصدر مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي عدد (556) قرارا، بعضها بتأييد القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الابتدائي، والبعض الأخر بخفيف العقوبة، وبما يؤكد حرص جامعة بنها على ضمان الانضباط الطلابي وضمان سير العملية التعليمية في مناخ سليم.

المجتمع الجامعي بيئة علمية وأخلاقية

وأكد رئيس جامعة بنها أن المجتمع الجامعي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري، ومن أجل تحقيق ذلك أُنشئت مجالس التأديب كإحدى الآليات القانونية لضبط السلوك وضمان احترام القيم الجامعية، مع الموازنة بين حفظ النظام وصون حقوق الأفراد، حيث تلعب مجالس التأديب دورًا محوريًا في حفظ النظام والانضباط داخل الجامعة، بما يضمن بيئة تعليمية عادلة تقوم على احترام القوانين وصون الحقوق، غير أن فعالية هذه المجالس ترتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين الحزم والعدالة، وبين الردع والإصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

جامعة بنها: لا ضغوط على الطلاب وكلية علوم الرياضة بصدد إنشاء أكاديمية للسباحة

بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا – بنها" الحر

جامعة بنها تحصد الفئة الفضية بمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية يوم التميز العلمي

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads