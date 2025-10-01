الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها: تحويل أفكار الطلاب إلى مشاريع عمل خارج الصندوق

رئيس جامعة بنها،فيتو
رئيس جامعة بنها،فيتو

أجرى اليوم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لكليتي الفنون التطبيقية، والتربية النوعية،لمتابعة سير العملية التعليمية.

جامعة بنها تحصد الفئة الفضية بمسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية

مناقشة "العنف الإلكتروني والأمن السيبراني" في ندوة بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها،  الاستفادة من أفكار الطلاب وتحويلها الى مشاريع ونماذج عمل خارج الصندوق 
رافقه خلالها الدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور هانى شحتة ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس.


وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها القاعات الدراسية للطلاب، وأدارا حوارا بين الطلاب مؤكدا أن جميع قيادات الجامعة أبوابها مفتوحة للطلاب من أجل تفعيل قنوات التواصل معهم للتعرف على احتياجاتهم وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن النجاح الجامعي لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط بل يمتد إلى بناء شخصية متكاملة والتفاعل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس وممارسة الأنشطة الطلابية، والالتزام بالقواعد الأخلاقية والسلوكية داخل الجامعة.


وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية الاستفادة من أفكار الطلاب وتحويلها إلى مشاريع ونماذج عمل خارج الصندوق  تحقق أثرا اقتصاديا لهم.


وخلال الجولة تابع الجيزاوى فعاليات المعسكر الكشفي لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع طلاب الأنشطة القدامى، بهدف تعريف الطلاب بالأنشطة المختلفة وتم استعراض أبرز الأنشطة الطلابية والابداعية والفنية للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء على طفلها في القليوبية

القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads