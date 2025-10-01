رئيس جامعة بنها: تحويل أفكار الطلاب إلى مشاريع عمل خارج الصندوق

أجرى اليوم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لكليتي الفنون التطبيقية، والتربية النوعية،لمتابعة سير العملية التعليمية.

رئيس جامعة بنها، الاستفادة من أفكار الطلاب وتحويلها الى مشاريع ونماذج عمل خارج الصندوق

رافقه خلالها الدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور هانى شحتة ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس.



وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها القاعات الدراسية للطلاب، وأدارا حوارا بين الطلاب مؤكدا أن جميع قيادات الجامعة أبوابها مفتوحة للطلاب من أجل تفعيل قنوات التواصل معهم للتعرف على احتياجاتهم وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن النجاح الجامعي لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط بل يمتد إلى بناء شخصية متكاملة والتفاعل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس وممارسة الأنشطة الطلابية، والالتزام بالقواعد الأخلاقية والسلوكية داخل الجامعة.



وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية الاستفادة من أفكار الطلاب وتحويلها إلى مشاريع ونماذج عمل خارج الصندوق تحقق أثرا اقتصاديا لهم.



وخلال الجولة تابع الجيزاوى فعاليات المعسكر الكشفي لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع طلاب الأنشطة القدامى، بهدف تعريف الطلاب بالأنشطة المختلفة وتم استعراض أبرز الأنشطة الطلابية والابداعية والفنية للطلاب.

