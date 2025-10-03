تطهير حلقة السمك بقرية فنارة في الإسماعيلية( صور )

شهدت منطقة حلقة السمك بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية، أعمال تطهير واسعة، وذلك بمعاونة معدات الوحدة المحلية ومعدات مديرية الري، حيث جرى رفع وإزالة كميات كبيرة من الطمي المتراكم منذ سنوات على ساحل القرية.

أعمال تطهير حلقة السمك بفايد

وتتم أعمال التطهير بتوجيهات من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف محاسب محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، بحضور مهندس احمد النبوي مديرعام جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية وعدد من مسؤولي الثروة السمكية واعضاء الجمعية التعاونية للصيادين بقرية فنارة.

جانب من أعمال التطهير، فيتو

وذلك في إطار الحرص على دعم الصيادين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب إعادة المظهر الحضاري للساحل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالمنطقة.



وتستمر حملة أعمال النظافة والتطهير، وذلك على هامش ما تشهده حلقة السمك من تطوير يتلائم مع طبيعة المحافظة البيئية والسياحية.



وكان قد أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في وقت سابق زيارة محافظة الإسماعيلية لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكان فى استقباله، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.

أعمال تطهير ترعة الإسماعيلية

وتفقد الدكتور سويلم تطهيرات ترعة الإسماعيلية وحجز الصالحية بالكيلو ٧٧.٠٠ على ترعة الإسماعيلية بزمام مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لتفقد أعمال حماية الجسور الجاري تنفيذها على الترعة فى المسافة من كيلو ٧٥ وحتى كيلو ١٠٣.

مواصلة أعمال تأهيل الجسور

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية ونهوها قبل حلول شهر إبريل ٢٠٢٦ استعدادا للموسم الصيفي القادم، كما وجه بزيادة التحفيز المقدم للعاملين المجتهدين.

كما تفقد وزير الري موقع تركيب كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية خلف حجز الصالحية، حيث أكد أن استخدام الكاميرات المتطورة لقياس التصرفات المائية في الترع هو أحد الخطوات الهامة لتحويل إدارة المياه في مصر من المناسيب إلى التصرفات، وهو ما كان حلما على مدار عشرات السنوات

