سيناريوهات مجنونة، ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل ضمن أفضل ثوالث بمونديال الشباب

يترقب المنتخب المصري للشباب نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، على أمل التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.



ورغم فوز منتخب مصر على تشيلي بهدفين في الجولة الثالثة إلا أن قاعدة اللعب النظيفة جعلته يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى حيث تلقى 7 كروت صفراء مقابل 5 لمنتخب تشيلي.

وتعقد موقف مصر في التأهل، إلا أن حظوظ المنتخب لا تزال قائمة، بشرط تحقق مجموعة من النتائج في المباريات المتبقية اليوم وغدًا.

ترتيب المجموعات حتى الآن

سيناريوهات التأهل



لضمان الصعود بين أفضل الثوالث، يحتاج منتخب مصر إلى توافر أكثر من نتيجة لصالحه، أبرزها:

1. خسارة نيجيريا (3 نقاط) أمام كولومبيا (4 نقاط)، وهو ما سيجمد رصيد المنتخب الإفريقي عند 3 نقاط فقط.



2. تعثر كوبا بالخسارة أو التعادل أمام أستراليا، حتى لا تتجاوز رصيد مصر في جدول أفضل الثوالث.



3. تعادل إسبانيا والبرازيل مع فوز منتخب المغرب على المكسيك، وهو السيناريو الذي يمنح المنتخب العربي الآخر صدارة مجموعته ويُبقي على حظوظ مصر في المركز الثالث بفارق الأهداف.



4. فوز الولايات المتحدة الأمريكية على جنوب إفريقيا لتمنع المنتخب الإفريقي الجنوبي من الوصول إلى النقطة الرابعة.



5. خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة، وهي نتيجة مفاجئة لكنها تصب في مصلحة شباب الفراعنة إذا تحققت.



6. وأخيرًا، خسارة أو تعادل السعودية أمام النرويج، حتى لا يدخل الأخضر في سباق أفضل الثوالث برصيد مرتفع من النقاط.

