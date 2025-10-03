الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب تشيلسي قبل لقاء الكبار: ليفربول أفضل فريق في الدوري الإنجليزي

ماريسكا
ماريسكا

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن مواجهة ليفربول المقبلة في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز تمثل اختبارًا حقيقيًا لفريقه، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه الريدز هذا الموسم.

مدرب تشيلسي يتغنى بليفربول

وقال ماريسكا في تصريحاته قبل اللقاء:"أعتبر ليفربول أفضل فريق في إنجلترا في الوقت الحالي، لأنهم أثبتوا ذلك وفازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "نحن في تشيلسي نتحسن تدريجيًا ونحاول حل المشكلات التي واجهتنا، وبالتأكيد في النهاية سنكون قريبين منهم".

ويحل تشيلسي ضيفًا على ليفربول غدا السبت، في قمة الجولة السابعة بمواجهة مرتقبة بين فريقين يملكان طموحات كبيرة هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي ا الدوري الإنجليزي الممتاز إنزو ماريسكا تشيلسي مدرب تشيلسي

مواد متعلقة

بقيادة كومباني، بايرن ميونخ ينتظر رقما غير مسبوق أمام فرانكفورت

توتنهام يجدد عقد نجم خط الوسط بينتانكور

أولهم حل مشكلة محمد صلاح.. 5 أزمات في ليفربول تحتاج إلى الإصلاح لإنقاذ الموسم.. وأكثر من معضلة تواجه أرني سلوت

بقيادة هالاند، المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads