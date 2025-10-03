مدرب تشيلسي قبل لقاء الكبار: ليفربول أفضل فريق في الدوري الإنجليزي

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن مواجهة ليفربول المقبلة في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز تمثل اختبارًا حقيقيًا لفريقه، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه الريدز هذا الموسم.

مدرب تشيلسي يتغنى بليفربول

وقال ماريسكا في تصريحاته قبل اللقاء:"أعتبر ليفربول أفضل فريق في إنجلترا في الوقت الحالي، لأنهم أثبتوا ذلك وفازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "نحن في تشيلسي نتحسن تدريجيًا ونحاول حل المشكلات التي واجهتنا، وبالتأكيد في النهاية سنكون قريبين منهم".

ويحل تشيلسي ضيفًا على ليفربول غدا السبت، في قمة الجولة السابعة بمواجهة مرتقبة بين فريقين يملكان طموحات كبيرة هذا الموسم.

