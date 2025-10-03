توتنهام يجدد عقد نجم خط الوسط بينتانكور

وقع رودريجو بينتانكور على عقد جديد طويل الأمد مع فريق توتنهام، ليستمر مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

توتنهام يجدد عقد بينتانكور

الأوروجواياني الدولي انضم لتوتنهام مع بداية عام 2022 قادمًا من يوفنتوس، وشارك في 122 مباراة مع توتنهام، بما في ذلك مشاركته كأساسي في نهائي الدوري الأوروبي الذي فازوا به في مايو الماضي.

وكان اللاعب البالغ 28 عامًا وصل إلى آخر 12 شهرًا في عقده السابق، ولكنه وقع على عقد طويل الأمد مع توتنهام تحت قيادة المدرب الجديد توماس فرانك.

وقال بينتانكور للموقع الرسمي للنادي: "سعيد جدًا بمواصلة رحلتي مع هذا النادي الرائع".

وأضاف: "عائلتي سعيدة، لدي أصدقاء رائعين وزملاء أعمل معهم بشكل يومي، أحب هذا النادي وأشعر بسعادة غامرة هنا".

وأكد:"الفوز بالدوري الأوروبي كان لحظة رائعة، ونريد أن نبني على هذا الآن، وأن نفوز بالمزيد من الكؤوس".

وأوضح: "لدينا مدرب جديد، وقائد جديد كريستيان روميرو، وأريد أن استمتع بالعديد من السنوات المقبلة في هذا النادي".

