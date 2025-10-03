بقيادة كومباني، بايرن ميونخ ينتظر رقما غير مسبوق أمام فرانكفورت

نجح بايرن ميونخ الألماني، بقيادة مدربه فينسنت كومباني، في بدء موسم 2025-2026 بقوة، محققًا 9 انتصارات متتالية بمختلف المسابقات، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه بافوس القبرصي 5-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي غير مسبوق ينتظر البايرن

بهذا الفوز سجل "البافاري" انتصاره التاسع تواليًا في جميع المسابقات هذا الموسم، مقتربًا خطوة جديدة من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في الدوريات الأوروبية الكبرى.



ويأمل بايرن ميونخ في تحطيم رقم قياسي جديد عندما يستضيف إينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من الدوري الألماني، وإذا فاز سيصبح أول ناد في الدوريات الأوروبية الكبرى يحقق 10 انتصارات متتالية في بداية موسم واحد.

ويمتلك كومباني فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في تاريخ النادي، حيث ينضم بايرن ميونخ إلى قائمة صغيرة من الأندية التي بدأت مواسمها بتسعة انتصارات متتالية، مثل بروسيا دورتموند (2015-2016)، ميلان (1992-1993)، وريال مدريد (1968-1969).

وحقق بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي الانتصارات في 5 مباريات بالدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز في كأس السوبر الألماني، وكأس ألمانيا.

