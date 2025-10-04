السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرتيتا يحلم بصدارة الدوري الإنجليزي في مباراته الـ 300 مع آرسنال

أرتيتا
أرتيتا

يخوض المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، اليوم السبت، مباراته الـ300 على رأس القيادة الفنية لفريق آرسنال الإنجليزي، حيث يسعى إلى تجنب الهزيمة الثالثة تواليًا على ملعبه أمام وست هام بالدوري الممتاز.

أرتيتا يخوض مباراته رقم 300

 ويسعى أرتيتا في الحفاظ آمال آرسنال في التتويج بلقب الدوري بعد تلقى صدمة في آخر موسمين بتلقي ضربة قاسية على يد وست هام الذي فاز على ملعب الإمارات في آخر مباراتين.

ويمكن لآرسنال أن يتصدر ترتيب الدوري مؤقتًا، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة ليفربول، حامل اللقب والمتصدر، أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج.

