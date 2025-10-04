أرتيتا يحلم بصدارة الدوري الإنجليزي في مباراته الـ 300 مع آرسنال

يخوض المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، اليوم السبت، مباراته الـ300 على رأس القيادة الفنية لفريق آرسنال الإنجليزي، حيث يسعى إلى تجنب الهزيمة الثالثة تواليًا على ملعبه أمام وست هام بالدوري الممتاز.

أرتيتا يخوض مباراته رقم 300

ويسعى أرتيتا في الحفاظ آمال آرسنال في التتويج بلقب الدوري بعد تلقى صدمة في آخر موسمين بتلقي ضربة قاسية على يد وست هام الذي فاز على ملعب الإمارات في آخر مباراتين.

ويمكن لآرسنال أن يتصدر ترتيب الدوري مؤقتًا، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة ليفربول، حامل اللقب والمتصدر، أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.