إجراء خمس جراحات لتثبيت كسور بمستشفى فاقوس المركزى

قام اليوم فريق جراحة العظام والمفاصل بمستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور وسام عبدالعال تمراز رئيس القسم، بإجراء خمس جراحات عظام ومفاصل، أربعة منها تثبيت كسور تنوعت بين كسور بالساق والفخذ والعضد والكوع، وذلك فى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لتخفيف معاناة المرضى.

كسر بالفخذ لمريض عمره 72 عاما

جاءت الحالة الأولى وهي تعانى من كسر أعلى الفخذ الأيسر وتم تثبيت الكسر بالشرائح والمسامير الجراحية تحت تأثيرالتخدير النصفي، وجاءت الحالة الثانية والتى تبلغ من العمر٧٢ عاما لديها كسر مفتوح بالفخذ الأيمن فتم تثبيت الكسر تحت تأثير التخدير الكلى، وكانت الحالة الثالثة وعمرها ٢٤ عاما تعاني من كسر بالجانب الخارجي بأعلى عظمة بالساق اليسرى، وتم تثبيت الكسر وتركيب مسامير مجوفه تحت تأثير التخدير النصفي.

الحالتين الرابعة والخامسة

الحاله الرابعة جاءت لتثبيت كسر فى عظمه العضد اليسرى لفتاة عمرها ١٢عاما تحت تأثير التخدير الكلى، حيث تم تركيب اسلاك معدنية، أما الحاله الخامسه فتم رفع مسمار نخاعى من عظام الساق الايمن وذلك بعد عمل الاسعافات الاوليه للحالات والتحاليل الطبية والاشاعات، والحالات الان مستقرة وتحت الملاحظه لحين التعافى.

مدير المستشفى يشكر الاطباء على مجهودهم

وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، وهم الدكتور وسام عبدالعال تمراز اخصائي جراحه العظام والمفاصل، والدكتور صهيب الأمير اخصائي جراحه العظام والمفاصل، ومحمد شميس اخصائي جراحه العظام والمفاصل، والدكتوراسماء حامد اخصائية التخدير، والدكتورة هاله محمد اخصائية التخدير.

زيارة مديرة التمريض بالشرقية

من جانب آخر، استقبل الدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزي، اليوم السبت، الدكتورة سماح محمود، مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، حيث قامت بتفقد سير العمل باقسام الاستقبال ووحدة الاطفال المبتسرين وعناية الاطفال والعناية المركزة.

ضرورة تكثيف التدريب على راس العمل

كما تم التأكد من تطبيق خطة الرعاية التمريضية وتفعيل التسليم والتسلم وحصول المرضى على كافة أوجه الرعاية الصحية، وجرى فحص الملفات الطبيه للمرضى للتأكد من استيفاء التسجيل طبقا لمعايير الجودة، وفى نهاية الزيارة تم التأكيد على ضرورة تكثيف التدريب على رأس العمل لهيئة التمريض على سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وذلك لإعداد كوادر طبية متميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.