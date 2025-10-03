الجمعة 03 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من سقوط أمطار اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

تحذير لسكان هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة طقس الخميس

 كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

