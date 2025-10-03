أخبار الفن اليوم: أول ظهور لـ رحمة أحمد بعد أزمتها الصحية.. نجوم الفن في العرض الخاص لمسرحية أم كلثوم.. أشرف زكي يعلق على استقالته

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

احتفلت الفنانة رحمة أحمد، مساء اليوم الجمعة، بافتتاح مشروعها الخاص وسط الأصدقاء المقربين.

ويعد هذا الظهور الأول لـ رحمة أحمد بعد أزمتها الصحية الأخيرة، والتي أثارت قلق الجمهور.

انطلق، منذ قليل، حفل العرض الخاص لمسرحية أم كلثوم “دايبين في صوت الست” بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة.

وحضر العرض الخاص كل من: الفنانة يسرا وهالة سرحان ومصطفي قمر ونجله وعمرو عبد العزيز، وحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير، والوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات.



كشف الفنان أشرف زكي عن سبب استقالته من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدا أنه لن يترشح لدورات مقبلة، مشيرا إلي أن قرار الاستقالة نابع من إرادته وليس للوائح النقابة.

وأضاف خلال لقائه مع معتز الدمرداش:" أنا مؤمن أنك تقفل الستارة والجمهور لسه بيسقف ما تخليش الجمهور يبص في الساعة ولازم أسيب القيادة لأجيال قادمة وناس تانية وفكر تاني وأنا أديت دوري ودي سنة الحياة.

كشف الفنان كريم قاسم عن شخصيته في فيلم هيبتا 2، مؤكدا أنه يقدم شخصية “سامة” توكسيك خلال أحداث العمل وتابع بأن الجزء الثاني أكثر نضجا عن الجزء الأول

بينما قالت جيهان الشماشرجي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم أن مواصفات فتى أحلامها أن يتسم بالطيبة وخفة الظل وليس شرطا أن يكون رجلا ثريا

تحدثت النجمة ليدي جاجا، عن أدائها التاريخي في مدينة ريو دي جانير البرازيلية، في وقت سابق من هذا العام، وتحطيمها الرقم القياسي لأكبر حفل موسيقي منفرد على الإطلاق، بـ 2.5 مليون شخص.

وقالت ليدي جاجا، في لقاء تلفزيوني،:"عندما تفتح فمك لغناء أغنية، فإن مهمتك هي الوصول إلى قلوب الجمهور.. سواءً كان هناك 20 شخصًا، توسلت إليهم للعزف في "بيتر إند"، أو ملايين الأشخاص، فوظيفتي هي نفسها.. لطالما عرفت ذلك، على ما أعتقد، لهذا السبب دائمًا أردتُ صنع الموسيقى - التواصل مع الناس، يا لها من لحظة مميزة! لم أكن لاستعد أبدًا لهذا الشعور.. لكن دعوني أخبركم شيئًا، أتذكر أنني كنت متوترة من الأداء في البرازيل تمامًا كما كنت في المرة الأولى التي جلست فيها على البيانو.. لم أكن من النوع الذي يغني عادةً بصوت خافت.. إذا كنتُ متوترة، كنتُ أستعيد نشاطي لأنني كنتُ قلقة للغاية.. نعم، لم أكن... في اللحظة التي صعدت فيها على المسرح ورأيت كل هؤلاء الناس، شعرتُ وكأنني سأفقد الوعي".

اعتذرت الفنانة منة شلبي عن المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها الجديد هيبتا 2، بسبب الحالة الصحية لوالدتها زيزي مصطفى

طرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسي "هيبتا 2"، تمهيدا لطرحه بدور السينمات المصرية والعربية.

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى علوي عن واحدة من أصعب المحطات في حياتها، وذلك خلال ندوتها المقامة على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته التي تحمل اسمها.

قالت ليلى علوي إنها تلقت خبر وفاة والدها في الساعة السابعة صباحًا من أول يوم تصوير فيلم "المصير" للمخرج الراحل يوسف شاهين، ما اضطرها للعودة فورًا إلى مصر لحضور مراسم الدفن.

تعرضت الفنانة ياسمين رحمي لحادث سير، خلال عودتها من تصوير أحد أعمالها الفنية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

لحادث تسبب في تلفيات كبيرة بمقدمة سيارتها، شملت الإكصدام والفانوس الأمامي، لكن دون وقوع أي إصابات جسدية

