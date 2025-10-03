أشرف زكي عن استقالته:"عايز الستارة تنزل والجمهور بيسقف" (فيديو)

كشف الفنان أشرف زكي عن سبب استقالته من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدا أنه لن يترشح لدورات مقبلة، مشيرا إلي أن قرار الاستقالة نابع من إرادته وليس للوائح النقابة.

وأضاف خلال لقائه مع معتز الدمرداش:" أنا مؤمن أنك تقفل الستارة والجمهور لسه بيسقف ما تخليش الجمهور يبص في الساعة ولازم أسيب القيادة لأجيال قادمة وناس تانية وفكر تاني وأنا أديت دوري ودي سنة الحياة.

وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفض استقالة الدكتور أشرف زكي.

وعقد مجلس الإدارة جلسة طارئة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2025 لمتابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترك النقيب، الدكتور أشرف زكي، لمنصبه.

وبعد المداولة، أكد المجلس في بيان له الدور الوطني والنقابي البارز الذي قام به النقيب، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما عبر المجلس عن ثقته الكاملة بقيادة الدكتور أشرف زكي ودعمه المستمر له.

وعليه، قرر المجلس بالإجماع رفض ترك النقيب لمنصبه شكلًا وموضوعًا.

وفي الختام، أهاب المجلس بالدكتور النقيب مواصلة عمله في قيادة النقابة لما فيه خير الأعضاء والمصلحة العامة.

