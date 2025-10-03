الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أشرف زكي عن استقالته:"عايز الستارة تنزل والجمهور بيسقف" (فيديو)

أشرف زكي، فيتو
أشرف زكي، فيتو

كشف الفنان أشرف زكي عن سبب استقالته من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، مؤكدا أنه لن يترشح لدورات مقبلة، مشيرا إلي أن قرار الاستقالة نابع من إرادته وليس للوائح النقابة.

 

 

وأضاف خلال لقائه مع معتز الدمرداش:" أنا مؤمن أنك تقفل الستارة والجمهور لسه بيسقف ما تخليش الجمهور يبص في الساعة ولازم أسيب القيادة لأجيال قادمة وناس تانية وفكر تاني وأنا أديت دوري ودي سنة الحياة.

وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رفض استقالة الدكتور أشرف زكي.

وعقد مجلس الإدارة جلسة طارئة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2025 لمتابعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترك النقيب، الدكتور أشرف زكي، لمنصبه.

وبعد المداولة، أكد المجلس في بيان له الدور الوطني والنقابي البارز الذي قام به النقيب، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما عبر المجلس عن ثقته الكاملة بقيادة الدكتور أشرف زكي ودعمه المستمر له.

وعليه، قرر المجلس بالإجماع رفض ترك النقيب لمنصبه شكلًا وموضوعًا.

وفي الختام، أهاب المجلس بالدكتور النقيب مواصلة عمله في قيادة النقابة لما فيه خير الأعضاء والمصلحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف زكي الفنان أشرف زكي إستقالة اشرف زكي

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

مداهمات واغتيالات وعمليات تبادل، حماس تهاجم عشيرة المجايدة بخان يونس والاحتلال يتدخل

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

عائلات خان يونس تتضامن مع عشيرة المجايدة بعد الاشتباكات الأخيرة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads