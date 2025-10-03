الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول ظهور لـ رحمة أحمد بعد أزمتها الصحية الأخيرة (صور)

رحمة أحمد
رحمة أحمد

احتفلت الفنانة رحمة أحمد، مساء اليوم الجمعة، بافتتاح مشروعها الخاص وسط الأصدقاء المقربين.

أول ظهور لرحمة أحمد بعد أزمتها الصحية

ويعد هذا الظهور الأول لـ رحمة أحمد بعد أزمتها الصحية الأخيرة، والتي أثارت قلق الجمهور.

وكانت الفنانة رحمة أحمد، كشفت آخر تطورات حالتها الصحية، وحقيقة تناولها مضادات حيوية دون استشارة طبية مما أدى لتدهور حالتها الصحية.

وقالت رحمة أحمد في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنها دخلت المستشفى في البداية بسبب مشكلة بسيطة، لكنها واجهت مضاعفات نتيجة معاناتها من الارتكاريا المزمنة، ما أدى إلى تأثير في الجهاز التنفسي وصعوبة في التنفس.

وعن حقيقة تناولها مضادات حيوية دون استشارة طبيب أوضحت، أنها لم تتناول أي مضادات حيوية بسبب حساسيتها الشديدة تجاه عدد من الأدوية، مشيرة إلى أن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة تناولها نوعًا من المسكنات تسبب في رد فعل سلبي قوي على جسدها مشابه للارتكاريا، مما أدى إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأوضحت الفنانة رحمة أحمد أنها كانت تتلقى العلاج بالكورتيزون، والذي تسبب في بعض المشكلات بالكلى، مشيرة إلى أن الآلام الشديدة دفعتها لتناول المسكن الذي أدى إلى تعقيدات إضافية.

وطمأنت رحمة أحمد جمهورها، مؤكدة أنها تحسنت بشكل ملحوظ بعد خروجها من المستشفى.

وتابعت:" أنا كويسة والحمد لله، كانت البداية بسيطة لكن الأمور تعقدت، والحمد لله عدَّت على خير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أول ظهور لرحمة أحمد بعد أزمتها الصحية الفنانة رحمة أحمد رحمة أحمد

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads