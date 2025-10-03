ليدي جاجا تتحدث عن تحطيمها الرقم القياسي لـ أكبر حفل موسيقي منفرد (فيديو)

تحدثت النجمة ليدي جاجا، عن أدائها التاريخي في مدينة ريو دي جانير البرازيلية، في وقت سابق من هذا العام، وتحطيمها الرقم القياسي لأكبر حفل موسيقي منفرد على الإطلاق، بـ 2.5 مليون شخص.

ليدي جاجا وتحطيم رقم مادونا القياسي

وقالت ليدي جاجا، في لقاء تلفزيوني،:"عندما تفتح فمك لغناء أغنية، فإن مهمتك هي الوصول إلى قلوب الجمهور.. سواءً كان هناك 20 شخصًا، توسلت إليهم للعزف في "بيتر إند"، أو ملايين الأشخاص، فوظيفتي هي نفسها.. لطالما عرفت ذلك، على ما أعتقد، لهذا السبب دائمًا أردتُ صنع الموسيقى - التواصل مع الناس، يا لها من لحظة مميزة! لم أكن لاستعد أبدًا لهذا الشعور.. لكن دعوني أخبركم شيئًا، أتذكر أنني كنت متوترة من الأداء في البرازيل تمامًا كما كنت في المرة الأولى التي جلست فيها على البيانو.. لم أكن من النوع الذي يغني عادةً بصوت خافت.. إذا كنتُ متوترة، كنتُ أستعيد نشاطي لأنني كنتُ قلقة للغاية.. نعم، لم أكن... في اللحظة التي صعدت فيها على المسرح ورأيت كل هؤلاء الناس، شعرتُ وكأنني سأفقد الوعي".

ليدي جاجا تحطم الرقم القياسي لأكبر حفل موسيقي منفرد بـ 2.5 مليون شخص

حطمت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، الرقم القياسي لأكبر حفل موسيقي منفرد على الإطلاق، حيث غنت أمام 2.5 مليون شخص على شاطئ كوباكابانا، في دولة البرازيل.

وتخطت جاجا، بذلك الرقم، جمهور المغنية الشهيرة مادونا السابق، والذي بلغ 1.6 مليون شخص.

ليدي جاجا تعلن عن جولة غنائية جديدة تحت عنوان MAYHEM Ball

وكانت النجمة الأمريكية ليدي جاجا، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، عن إجرائها جولة غنائية خلال 2025.

وكتبت ليدي جاجا قائلة: “لم أكن أخطط للقيام بجولة هذا العام، بعد عروضي في سنغافورة، لكن الإقبال الكبير على الألبوم الجديد ألهمني للاستمرار… تم التخطيط للحفل بسرعة فائقة بفضل آرثر فوجل، وفريق لايف نيشن الرائع، الذين خططوا لجولة عالمية في غضون أسابيع قليلة.. اخترنا الصالات هذه المرة لن تمنحني فرصة التحكم في تفاصيل الحفل بطريقة لا يمكنك القيام بها في الملاعب - وبصراحة، لا أطيق الانتظار.. صُمم هذا الحفل ليكون تجربة مسرحية وحماسية تُجسّد روح فرقة MAYHEM تمامًا كما أتخيلها… جولة MAYHEM Ball في طريقها إليكم رسميًا… أراكم قريبًا يا رفاق”.

