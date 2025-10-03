ليلى علوي تكشف كواليس وفاة والدها أثناء تصوير "المصير"، وتشيد بموقف يوسف شاهين

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى علوي عن واحدة من أصعب المحطات في حياتها، وذلك خلال ندوتها المقامة على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته التي تحمل اسمها.

قالت ليلى علوي إنها تلقت خبر وفاة والدها في الساعة السابعة صباحًا من أول يوم تصوير فيلم "المصير" للمخرج الراحل يوسف شاهين، ما اضطرها للعودة فورًا إلى مصر لحضور مراسم الدفن.

وأضافت أن يوسف شاهين وقف بجانبها في هذه اللحظة العصيبة، مشيرة إلى أنه هو من تولى بنفسه حجز تذكرة الطيران لها، في موقف وصفته بـ"الإنساني والنادر".

وتابعت ليلى علوي: "رجعت مصر حضرت جنازة بابا، وبعد 24 ساعة رجعت للتصوير، وده كان من أصعب القرارات اللي خدتُها، بس كان لازم أكمّل".

وخلال كلمتها في الندوة، أعربت ليلى علوي عن امتنانها الكبير لتكريمها في دورة تحمل اسمها، مؤكدة أن هذه اللحظة تُعد من أهم محطات مشوارها الفني والإنساني. وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "إمبارح كان من أهم لحظات حياتي، لحظة بحجم العمر والمشوار الطويل، بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وفي دورة بتحمل اسمي.. ده شرف بيسكن جوه قلبي".

كما وجّهت الشكر لكل من آمن بموهبتها وساندها خلال رحلتها، موجهة رسالة خاصة لصديقتها الفنانة إلهام شاهين: "شكرًا يا صديقة العمر إلهام شاهين على كلماتك اللي مليت قلبي بمحبة حقيقية.. محبتك وصِداقتك نعمة كبيرة في حياتي".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي كان فيلم "جوازة توكسيك"، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وشاركها البطولة محمد أنور، بيومي فؤاد، ملك قورة، جوهرة، وتامر هجرس، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عند عرضه في دور السينما.

