ثقافة وفنون

ليلى علوي بعد تكريمها في مهرجان الإسكندرية: لحظة بحجم العمر

 أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورة تحمل اسمها، مؤكدة أن هذه اللحظة تُعد واحدة من أهم محطات مشوارها الفني والإنساني.

وكتبت ليلى عبر حسابها على إنستجرام: "إمبارح كان من أهم لحظات حياتي، لحظة بحجم العمر والمشوار الطويل، بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وفي دورة بتحمل اسمي.. ده شرف بيسكن جوه قلبي، مش بس كفنانة، لكن كإنسانة عاشت عمرها كله بتحلم، وتحب، وتمنح الفن من روحها".

 

وأضافت: "شكرًا لكل مخرج، ولكل ممثل، ولكل متفرج صدّق حلمي.. وشكرًا يا صديقة العمر إلهام شاهين على كلماتك اللي مليت قلبي بمحبة حقيقية.. محبتك وصِداقتك نعمة كبيرة في حياتي".

 

وعلى صعيد آخر، يُعد فيلم جوازة توكسيك آخر أعمال الفنانة ليلى علوي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وشارك في بطولته كل من محمد أنور، بيومي فؤاد، ملك قورة، جوهرة، وتامر هجرس، وحقق الفيلم نسب مشاهدة مرتفعة عند عرضه في دور السينما.

