نجاة فنانة شهيرة من الموت في حادث سير بأكتوبر

تعرضت الفنانة ياسمين رحمي لحادث سير، خلال عودتها من تصوير أحد أعمالها الفنية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

الحادث تسبب في تلفيات كبيرة بمقدمة سيارتها، شملت الإكصدام والفانوس الأمامي، لكن دون وقوع أي إصابات جسدية.

وغادر السائق المتسبب في الحادث موقع التصادم قبل وصول أهلها، بعدما حاول إلقاء اللوم عليها.

وأكدت مصادر مقربة أن الفنانة بحالة جيدة جسديًا، لكنها تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة الموقف الصعب الذي تعرضت له.

معلومات عن ياسمين رحمي

ياسمين رحمي ممثلة مصرية شابة بدأت حياتها الفنية كمقدمة برامج، قبل أن تتجه إلى التمثيل، لفتت الأنظار بأدوارها المميزة في عدد من المسلسلات الدرامية، من بينها “بخط الإيد” و“الضاحك الباكي”، واستطاعت أن تثبت نفسها كموهبة صاعدة في السنوات الأخيرة.

