الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجاة فنانة شهيرة من الموت في حادث سير بأكتوبر

الفنانة ياسمين رحمي
الفنانة ياسمين رحمي

تعرضت الفنانة ياسمين رحمي لحادث سير، خلال عودتها من تصوير أحد أعمالها الفنية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

 الحادث تسبب في تلفيات كبيرة بمقدمة سيارتها، شملت الإكصدام والفانوس الأمامي، لكن دون وقوع أي إصابات جسدية. 

وغادر السائق المتسبب في الحادث موقع التصادم قبل وصول أهلها، بعدما حاول إلقاء اللوم عليها.

وأكدت مصادر مقربة أن الفنانة بحالة جيدة جسديًا، لكنها تمر بحالة نفسية سيئة نتيجة الموقف الصعب الذي تعرضت له.

معلومات عن ياسمين رحمي

ياسمين رحمي ممثلة مصرية شابة بدأت حياتها الفنية كمقدمة برامج، قبل أن تتجه إلى التمثيل، لفتت الأنظار بأدوارها المميزة في عدد من المسلسلات الدرامية، من بينها “بخط الإيد” و“الضاحك الباكي”، واستطاعت أن تثبت نفسها كموهبة صاعدة في السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السائق المتسبب في الحادث الضاحك الباكى الفنانة ياسمين رحمي اكتوبر

مواد متعلقة

بعد تصدره التريند، معلومات عن الفنان طارق الإبياري

خيانة عائلية، تفاصيل التسريب الصوتي لابنة الفنانة أمل عرفة

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads