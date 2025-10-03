الجمعة 03 أكتوبر 2025
كريم قاسم يكشف ملامح شخصيته في "هيبتا 2" وجيهان الشماشرجي تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها

كريم قاسم وجيهان
كريم قاسم وجيهان الشماشرجي، فيتو

كشف الفنان كريم قاسم عن شخصيته في فيلم هيبتا 2، مؤكدا أنه يقدم شخصية “سامة” توكسيك خلال أحداث العمل وتابع بأن الجزء الثاني أكثر نضجا عن الجزء الأول.

أبطال فيلم هيبتا 2 

بينما قالت جيهان الشماشرجي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم أن مواصفات فتى أحلامها أن يتسم بالطيبة وخفة الظل وليس شرطا أن يكون رجلا ثريا. 

وتقرر طرح الجزء الثاني من هيبتا يوم 8 أكتوبر المقبل بمصر، و9 أكتوبر بمختلف السينمات العربية والخليجية.

فيلم هيبتا 2 

فيلم هيبتا.. "المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

أبطال فيلم هيبتا 2 

وتضم قائمة أبطال العمل كلا من: منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

فيلم هيبتا الجزء الأول  

جدير بالذكر أن فيلم هيبتا الجزء الأول عُرض عام 2016، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

 تناول الفيلم قصة الدكتور شكري مختار "ماجد الكدواني"، أخصائي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحدة من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبع للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

وشارك في بطولة هيبتا، الجزء الأول، مجموعة من أبرز الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

